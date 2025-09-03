  1. استانها
تداوم هوای ناسالم در مشهد؛۴ منطقه در وضعیت قرمز

مشهد - بر اساس گزارش‌ها، شاخص کیفیت هوا در مشهد روی عدد ۱۲۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه با ثبت عدد ۱۲۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد شاخص کلی ۱۱۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، وحدت، سجاد و مفتح در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها همچنین در مناطق آوینی، چمن، خیام شمالی و خیام جنوبی وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، هوای قابل قبول گزارش شده است.

