هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛کیفیت هوا کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی بیانگر تغییرات گرادیان فشار هوا در نواحی بادخیز استان خراسان‌رضوی است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا روزهای پایانی هفته جاری همچنان و به‌طور متناوب شاهد وزش باد گاهی شدید در برخی از نقاط استان (به‌ویژه نوار شرقی و ناحیه جنوب شرق استان) باشیم.

انتظار می‌رود ضمن کاهش میدان دید و کیفیت هوا در نواحی مذکور، جهت جریانات نیز طی بازه زمانی فوق باعث انتقال ذرات گردوغبار به سایر نواحی و کاهش کیفیت هوا در غالب نقاط استان از جمله مشهد مقدس شود.

گسترش ناپایداری به شکل وزش باد شدید همراه با گردوخاک و گردوغبار، کاهش کیفیت هوا و میدان دید به‌ویژه در نواحی بادخیز شرقی و جنوب شرق استان پیش بینی می‌شود.

تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید بویژه در نواحی بادخیز استان خراسان‌رضوی، خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی به‌ویژه در نواحی بادخیز استان و استفاده از ماسک‌های تنفسی همزمان با کاهش کیفیت هوا انجام شود.