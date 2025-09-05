  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۶

هوای مشهد ناسالم است؛ یک منطقه در وضعیت قرمز

هوای مشهد ناسالم است؛ یک منطقه در وضعیت قرمز

مشهد - بر اساس گزارش‌ها، شاخص کیفیت هوا در مشهد روی عدد ۱۳۵ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه چهاردهم شهریورماه با ثبت عدد ۱۳۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد شاخص کلی ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه وحدت در وضعیت قرمز، در مناطق ساختمان، نخریسی، سجاد، رسالت، خیام جنوبی، خیام شمالی، کریمی، آوینی، چمن و مفتح در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، هوای قابل قبول گزارش شده است.

کد خبر 6580036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها