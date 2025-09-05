هوای مشهد ناسالم است؛ یک منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه چهاردهم شهریورماه با ثبت عدد ۱۳۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد شاخص کلی ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه وحدت در وضعیت قرمز، در مناطق ساختمان، نخریسی، سجاد، رسالت، خیام جنوبی، خیام شمالی، کریمی، آوینی، چمن و مفتح در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، هوای قابل قبول گزارش شده است.