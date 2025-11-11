دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه نردین میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر سه شنبه در بازدید از روستاهای کالپوش با بیان اینکه پلیس مستمر در منطقه حضور دارد، ابراز داشت: هر گونه اقدام غیر قانونی در شهرستان شناسایی و با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و همراهی منابع طبیعی و محیط زیست فرد خاطی که در نردین اقدام به شکار کرده بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه پلیس با سرعت توانست فرد شکارچی را دستگیر کند، ابراز داشت: این متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

موسوی با بیان اینکه چهار قطعه کبک شکار شد، تصریح کرد: به منظور حفاظت از عرصه حیات وحش پلیس با هر گونه قصد و نیت شکار به شدت برخورد می‌کند.

وی افزود: برای تحقق اهداف فوق همراهی مردم نیز لازم است لذا از شهروندان درخواست داریم تا این موارد تخلف را گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.