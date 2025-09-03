  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

مبالغ جدید وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

مبالغ جدید وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مبالغ جدید وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه، میزان وام های تحصیلی، وام ضروری، وام ازدواج و وام ضروری دستیاری تغییر کرده است.

وام تحصیلی به صورت ماهانه از ۵۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

وام ضروری از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین وام ازدواج دانشجویان علوم پزشکی به ۵۰ میلیون تومان رسید.

وام ضروری دستیاری نیز از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

