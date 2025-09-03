مبالغ جدید وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مبالغ جدید وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، میزان وام های تحصیلی، وام ضروری، وام ازدواج و وام ضروری دستیاری تغییر کرده است.
وام تحصیلی به صورت ماهانه از ۵۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
وام ضروری از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین وام ازدواج دانشجویان علوم پزشکی به ۵۰ میلیون تومان رسید.
وام ضروری دستیاری نیز از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
