مجموعه بزرگ سرسرههای موجهای آبی مشهد دارای انواع سرسرههای آرام و سرعتی است و در مجموع ۱۰ سرسره را شامل میشود که به شما این امکان را میدهد که هر سرسره ی متفاوت را تجربه کنید. در این مقاله، اطلاعات سرسرههای موجهای آبی مشهد که شامل: طول، ارتفاع، سن مجاز برای استفاده و درجه هیجان هر سرسره ارائه شده است تا بتوانید برنامه ریزی دقیقی برای ماجراجویی دراین مجموعه داشته باشید. در ادامه ضمن معرفی این مجموعه، لیست کامل سرسرههای آن را همراه با توضیح دقیق ارائه کردهایم.
معرفی سرزمین موجهای آبی مشهد
مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد دارای بخشهای جداگانه برای بانوان و آقایان است که هر ساله مسافرانی که تور مشهد را از نقاط مختلف ایران رزرو میکنند حتماً از این مجموعه دیدن میکنند. تایم پارک آبی موجهای آبی مشهد بانوان و آقایان همه روزه از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱۰ شب و در روزهای ۵ شنبه و جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب پذیرای شما است.
۱. سرسره موج در سرزمین موجهای آبی مشهد
سرسره موج با ارتفاعی حدود ۱۴ متر و مسیری نزدیک به ۳۰۰ متر، یکی از طولانیترین سرسرههای موجهای آبی مشهد محسوب میشود. استفاده از این سرسره تنها با تیوب های یک نفره یا دونفره امکان پذیر است و همین موضوع علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برجذابیت مسیر میافزاید. طبق استانداردهای مجموعه، سرسره موج برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۲. سرسره سوپر لوپ موجهای آبی مشهد
سرسره سوپر لوپ با ارتفاعی حدود ۱۴ متر و طول تقریبی ۱۲۰ متر، از سرسرههای موجهای آبی مشهد به شمار میرود. این سرسره با طراحی مارپیچی و چرخشهای سریع، حس سقوط ناگهانی و شتاب زیاد را برای مردم به وجود میآورد و یکی از جذاب ترین بخشهای مجموعه برای علاقه مندان به هیجان شدید است. استفاده از این سرسره بدون تیوب و به صورت مستقیم انجام میشود و به همین دلیل، سرعت و شدت بیشتری را تجربه میکنید. طبق قوانین مجموعه سرسره سوپر لوپ برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۳. سرسره تورنادو موجهای آبی مشهد
سرسره تورنادو ارتفاعی حدود ۱۴ متر و مسیری نزدیک به ۱۳۰ متردارد و یکی از سرسرههای گروهی سرزمین موجهای آبی مشهد است. این سرسره با طراحی قیفی شکل حالتی شبیه گرد باد ایجاد میکند و سرنشینان پس از عبور از مسیر پرسرعت وارد فضایی بزرگ و چرخشی میشوند. استفاده از این سرسره تنها با تیوب های چند نفره امکان پذیر است و به همین دلیل آن را به گزینهای ایده آل برای خانوادهها و گروههای دوستان تبدیل کرده است. سرسره تورنادو برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۴. سرسره سقوط آزاد موجهای آبی مشهد
سرسره سقوط آزاد جزو معروف ترین سرسرههای موجهای آبی مشهد میباشد که ارتفاعی حدود ۱۴ متر، یکی از ترسناکترین سرسرههای سرزمین موجهای آبی مشهد است. این سرسره با طراحی عمودی و مستقیم، تجربهای شبیه به سقوط آزاد از یک پرتگاه را برای مردم فراهم میکند و حس آدرنالین بالایی ایجاد میکند. استفاده از این سرسره بدون تیوب و به صورت مستقیم انجام میشود و همین موضوع شدت و هیجان مسیر را افزایش میدهد.طبق قوانین مجموعه، سرسره سقوط آزاد برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۵. سرسره جت موج در پارک آبی موجهای آبی مشهد
سرسره جت موج یکی از طولانیترین سرسرههای سرزمین موجهای آبی مشهد محسوب میشود که ارتفاعی حدود ۱۴ متر و طولی نزدیک به ۳۰۰ متر دارد. این سرسره با طراحی موج دار خود حس سرخوردن بر روی امواج پی در پی را به مردم القا میکند. استفاده از این سرسره تنها با تیوب های یک نفره یا دونفره امکان پذیراست و طبق قوانین مجموعه، سرسره جت موج برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۶. سرسره تویستر موجهای آبی مشهد
سرسره تویستر در سرزمین موجهای آبی مشهد برای بازدید کنندگان تجربهای پرهیجان و چرخشی است که با مسیر مارپیچی و پیچهای ۳۶۰ درجه طراحی شده است. این سرسره با طول تقریبی ۱۰۰ تا ۲۲۰ متر، حس حرکت سریع و چرخشهای متوالی را به بازدید کنندگان منتقل میکند و هیجانی متفاوت از سرسرههای مستقیم ارائه میدهد. استفاده از این سرسره بدون تیوب انجام میشود و کنترل کامل مسیر توسط خود فرد امکان پذیراست. سرسره تویستر برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۷. سرسره تاپسی توروی موجهای آبی مشهد
سرسره تاپسی توروی با ارتفاعی حدود ۱۴ متر و طول تقریبی حدود ۱۰۰ متر، با طراحی منحصر به فرد قیفی شکل و تونل پایان جزو چرخشی ترین سرسرههای موجهای آبی مشهد به شمار میآید. این سرسره تجربهای چرخشی و هیجان انگیز را فراهم میکند و حس سقوط و چرخش را به طور همزمان منتقل میکند. استفاده از این سرسره تنها با تیوب های یک نفره یا دونفره امکان پذیر است و همین ویژگی علاوه بر افزایش ایمنی، هیجان مسیر را دو چندان میکند. طبق قوانین مجموعه سرسره تاپسی توروی برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۸. سرسره سرعتی موجهای آبی مشهد
سرسره سرعتی با ارتفاعی حدود ۱۱ متر و طول تقریبی کوتاه، یکی از سرسرههای پرسرعت، کوتاه و هیجان انگیز سرزمین موجهای آبی مشهد به شمار میرود. این سرسره با مسیر مستقیم و شیب تند، حس سرعت و شتاب بالا را برای استفاده کنندگان ایجاد میکند و تجربهای متفاوت از سرسرههای طولانی و پیچ دار ارائه میدهد. استفاده از این سرسره بدون تیوب انجام میشود و کنترل مسیر به صورت مستقیم توسط فرد امکان پذیراست. طبق قوانین مجموعه، سرسره اسپید برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۹. سرسره چاله فضایی موجهای آبی مشهد
یکی دیگر از سرسرههای موجهای آبی مشهد، سرسره اسپیس چاله با ارتفاعی حدود ۱۰ متر و طول تقریبی ۳۱ مسیر، یکی از جذاب ترین و هیجان انگیزترین سرسرههای سرزمین موجهای آبی مشهد محسوب میشود. این سرسره با طراحی گردابی و چرخشی، بازدید کنندگان را پس از عبور از مسیر پرسرعت وارد یک چاله یا تونل میکند و تجربهای غیرقابل پیش بینی و هیجان انگیز ایجاد میکند. استفاده از این سرسره تنها با تیوب های یک نفره یا دونفره امکان پذیر است و همین ویژگی باعث شده ایمنی مسیر تضمین شود. طبق قوانین مجموعه سرسره اسپیس چاله برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است.
۱۰. سرسره کامیکاز موجهای ابی مشهد
سرسره کامیکاز یکی از سرسرههای موجهای آبی مشهد است که با ارتفاعی حدود ۲۲ متر و طول تقریبی ۶۱ متر است و این سرسره با مسیر مستقیم و شیب بسیارتند، تجربهای مشابه سقوط آزاد را برای استفاده کنندگان فراهم میکند و حس سرعت بالا و هیجان شدید را ایفا میکند. استفاده از این سرسره بدون تیوب و به صورت یک نفره انجام میشود تا کنترل مسیر و تجربه هیجان واقعی برای هر فرد تضمین شود. طبق قوانین مجموعه سرسره کامیکاز برای نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۲ سال مناسب است و رعایت این محدودیت سنی، ایمنی و لذت تجربه را تضمین میکند.
