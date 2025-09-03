  1. استانها
بیش از ۲.۳ میلیون تردد بین استانی در خوزستان ثبت شد

اهواز - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال بیش از ۲.۳میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای بین استانی استان توسط سامانه‌های هوشمند به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حق‌نیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های ترددشمار فعال در محورهای مواصلاتی خوزستان، از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین روزانه ۷۳ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های بین‌استانی استان تردد کرده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور در خوزستان نیز در این مدت بیش از حدوداً ۳۳ میلیون پلاک خودرو را ثبت و بالغ بر ۱۴۰ هزار تخلف را به پلیس راهور گزارش کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۱۶ هزار تماس مردمی با این سامانه ثبت شده است.

حق نیا خاطرنشان کرد: میانگین زمان ارتباط اپراتور با تماس‌گیرندگان ۹۵ ثانیه است و ۳۵ درصد تماس‌های کاربران کاربران جاده‌ای مربوط به بخش راهداری، ۵۵ درصد مربوط به بخش حمل و نقل بار و ۱۰ درصد مربوط به بخش حمل و نقل مسافر بوده است.

