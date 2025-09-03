بیش از ۲.۳ میلیون تردد بین استانی در خوزستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حقنیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانههای ترددشمار فعال در محورهای مواصلاتی خوزستان، از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین روزانه ۷۳ هزار وسیله نقلیه در جادههای بیناستانی استان تردد کردهاند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور در خوزستان نیز در این مدت بیش از حدوداً ۳۳ میلیون پلاک خودرو را ثبت و بالغ بر ۱۴۰ هزار تخلف را به پلیس راهور گزارش کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سامانه اطلاعرسانی ۱۴۱ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۱۶ هزار تماس مردمی با این سامانه ثبت شده است.
حق نیا خاطرنشان کرد: میانگین زمان ارتباط اپراتور با تماسگیرندگان ۹۵ ثانیه است و ۳۵ درصد تماسهای کاربران کاربران جادهای مربوط به بخش راهداری، ۵۵ درصد مربوط به بخش حمل و نقل بار و ۱۰ درصد مربوط به بخش حمل و نقل مسافر بوده است.
