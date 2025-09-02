به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ هفته سی و ششم سال ۲۰۲۵ میلادی بازیکنان جهان را اعلام کرد. در این رتبه بندی نوشاد عالمیان با اعمال امتیازات مسابقات فیدر چک دوباره توانست رنکینگ دورقمی داشته باشد. عالمیان در مسابقات فیدر چک قهرمان شد و با ۲۴ پله صعود در رده ۸۲ رنکینگ دنیا قرار گرفت. نیما عالمیان ۱۹ پله و بنیامین فرجی پنج پله صعود داشتند.

تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان پیش از این از رنکینگ دونفره جهان خارج شده بود ولی با نایب‌قهرمانی در مسابقات چک، در رده ۱۳۲ دنیا جای گرفت قرار گرفت.

رنکینگ جهانی مردان به شرح زیر است:

بخش مردان انفرادی

۸۲- نوشاد عالمیان (۲۴پله صعود)

۱۴۰- بنیامین فرجی (۵ پله صعود)

۱۶۱- نیما عالمیان (۱۹ پله صعود)

۱۶۲- نوید شمس (یک پله سقوط)

۲۴۵- امیرحسین هدایی (یک پله سقوط)

۳۱۰- امیرمهدی کشاورزی (۲۰ پله صعود)