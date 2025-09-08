قهرمانی آلکاراس در تنیس آزاد آمریکا؛ بازگشت به شماره یک جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس آلکاراس با پیروزی ۳-۶، ۲-۶، ۱-۶، ۴-۶ مقابل یانیک سینر، ششمین قهرمانی بزرگ دوران حرفهای خود و دومین قهرمانی در مسابقات گرند اسلم آزاد آمریکا (USOPEN) را کسب کرد. این ستاره ۲۲ ساله اسپانیایی با این قهرمانی بار دیگر در تاریخ رکوردی برجای گذاشت و به دومین بازیکن جوان تاریخ تبدیل شد که موفق به کسب ۶ عنوان بزرگ میشود.
این مسابقه که بامداد امروز دوشنبه در ورزشگاه «آرتور اش» برگزار شد، سومین فینال پیاپی گرند اسلم بین آلکاراس و سینر و پانزدهمین رویارویی این دو بود. آلکاراس در ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه موفق شد با نمایش درخشان خود برتریاش را تثبیت کند.
با این قهرمانی، آلکاراس از امروز بار دیگر به صدر ردهبندی جهانی تنیس بازخواهد گشت و به سلطه ۶۵ هفتهای سینر در جایگاه شماره یک پایان میدهد.
آلکاراس در ابتدای مسابقه با تمرکز بالا شروع کرد و خیلی زود کنترل ست اول را به دست گرفت. او با ضربات تماشایی از همان دقایق نخست، سینر را تحت فشار گذاشت و در ۳۷ دقیقه سِت نخست را برد.
سینر در ست دوم واکنش نشان داد و با یک بریک زودهنگام، تنها بازیکنی شد که موفق شد در این تورنمنت از آلکاراس یک سِت بگیرد. اما این برتری دیری نپایید و آلکاراس در ست سوم بار دیگر جادوی خود را به نمایش گذاشت؛ از جمله یک اِسمَش فوقالعاده که تحسین تماشاگران را برانگیخت.
سِت چهارم نیز با سرویسهای بینقص آلکاراس همراه بود و او در نهایت با یازدهمین سرویس مستقیم خود مسابقه را به پایان رساند. در طول تمام مسابقات آزاد آمریکا، آلکاراس فقط سه بار بریک شد و در این دیدار تنها یک بار به سینر فرصت بریک داد.
آلکاراس پس از کسب عنوان قهرمانی اظهار داشت: این تورنمنت برای من خیلی ویژه و حضور در این مسابقات یک افتخار است. احساس میکنم در خانه هستم و انرژی و عشق شما باعث میشود همه چیز برایم آسانتر شود.
سینر پس از پایان مسابقه گفت: میدانم که پشت این عملکرد امروز آلکاراس کار و تلاش زیادی بوده است. امروز او بهتر از من بود؛ به آلکاراس تبریک میگویم و امیدوارم از این لحظه فوقالعاده لذت ببرد.
این قهرمانی نشان داد که رقابت آلکاراس و سینر به مهمترین دوئل تنیس جهان تبدیل شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون این دو هر هشت گرند اسلم را بین خود تقسیم کردهاند، اما برتری با آلکاراس بوده که هفت پیروزی از هشت دیدار اخیر برابر این رقیب بزرگ به دست آورده است.
