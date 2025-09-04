به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی مسابقات تنیس روی میز کانتندر زیر ۱۵ سال کرواسی، مبین امیری در مصاف با حریفی از چین تایپه ۳ به ۲ باخت و از صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر بازماند. امیری که پیش از کرواسی در رقابت های کانتندر جوانان اسلونی شرکت کره بود، در مجموع این دو مسابقه در بخش زیر ۱۵ سال ۴۳ امتیاز و در رده زیر ۱۷ سال با درخشش در رقابت های کرواسی موفق شد ۲۳۸ امتیاز کسب کند.

فراز شکیبا هم برای راه یابی به جمع ۸ بازیکن برتر زیر ۱۵ سال کانتندر کرواسی مغلوب حریف چینی شد . شکیبا در دو مسابقه اسلونی و کرواسی موفق شد در رده زیر ۱۵ سال ۷۰ امتیاز و در رده زیر ۱۷ سال ۱۱۵ امتیاز بدست آورد.

بدین ترتیب مبین امیری و فراز شکیبا در مجموع از حضور در مسابقات تنیس روی میز کانتندر نوجوانان و جوانان اسلونی و کرواسی صاحب ۴۲۳ متیاز شدند.

هدایت این دو بازیکن در این دو مسابقه برعهده پیمان حسنی بود.