اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی+ جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ خطاب به شبکه بانکی، تأکید کرده که مقررات ویژه‌ای برای اشخاص متقاضی دسته چک، به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال شود.

براین اساس، مشتریان حقیقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی و نیز به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.

همچنین مشتریان حقوقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی و به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.



بر پایه این گزارش و به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی مبنای محاسبه سال، آغاز اعطای دسته چک به مشتری در مؤسسه اعتباری می‌باشد.

در همین راستا تأکید می‌کند جدول ارائه شده منحصراً با هدف سامان‌دهی به دسته‌چک‌های تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظرداشت الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی نظیر بررسی ریسک اعتباری و اهلیت‌سنجی مشتریان کما فی‌السابق بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.



ذکر این نکته ضروری است که قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق با نامه شماره ۱۴۷۷۷۵‏‏/۰۰ مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ مبنی بر ثبت و تأیید برگ چک‌ها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگ چک‌ها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک)، کمافی‌سابق قابل استناد و برقرار است.