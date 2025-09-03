به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: عملیات نظامی با استفاده از موشکهای فلسطین ۲ دارای سر خوشهای و ذوالفقار علیه اهداف مهم در یافای اشغالی (تل آویو) صورت گرفت.
وی در ادامه افزود: این عملیات با موفقیت صورت گرفت و باعث فرار میلیونها صهیونیست به سمت پناهگاهها و توقف حرکت هواپیماها در فرودگاه بن گوریون شد.
سریع تصریح کرد: عملیات نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ساکنان نوار غزه و نخستین واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان انجام شد.
وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی هرگز روی امنیت و آرامش را نخواهد دید. عملیات ما طی مرحله آتی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
نظر شما