۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

«یحیی سریع» خبر داد: عملیات یمن علیه تل‌آویو با ۲ موشک مختلف

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موشکی این کشور علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: عملیات نظامی با استفاده از موشک‌های فلسطین ۲ دارای سر خوشه‌ای و ذوالفقار علیه اهداف مهم در یافای اشغالی (تل آویو) صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: این عملیات با موفقیت صورت گرفت و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به سمت پناهگاه‌ها و توقف حرکت هواپیماها در فرودگاه بن گوریون شد.

سریع تصریح کرد: عملیات نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ساکنان نوار غزه و نخستین واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان انجام شد.

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی هرگز روی امنیت و آرامش را نخواهد دید. عملیات ما طی مرحله آتی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

