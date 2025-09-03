به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی در محکومیت عملیات تروریستی رژیم صهیونسیتی در یمن با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: ملت غیور و شجاع یمن در این نبرد مقدس، تمام هستی خود را به میدان آورده‌اند تا در سراسر جهان مخصوصاً در دنیای به ظاهر متمدن غرب وحشی و مدافع دروغین حقوق بشری نور امیدی را برای مردم مظلوم غزه روشن سازند.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

با قلبی آکنده از اندوه و انزجار، جنایت اخیر رژیم تروریست و نژادپرست صهیونیستی در حمله به صنعا و قرارگاه مردان شجاع و مقاوم اسلام، که منجر به شهادت احمد غالب ناصر الرهوی نخست وزیر دولت یمن و جمعی از وزرای دولت یمن گردید را محکوم می‌کنیم و این جنایت بارز جنگی علیه بشریت را نمونه‌ای دیگر از تروریسم دولتی و خوی درندگی و ضدانسانی رژیم صهیونسیتی می‌دانیم.

امروز همه ملت‌های مؤمن به آرمان فلسطین با تمام وجود در مقابل زیاده خواهی، تجاوز و جنایت‌های بشری در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین قیام کرده‌اند، و ملت غیور و شجاع یمن در این نبرد مقدس، تمام هستی خود را به میدان آورده‌اند تا در سراسر جهان مخصوصاً در دنیای به ظاهر متمدن غرب وحشی و مدافع دروغین حقوق بشری نور امیدی را برای مردم مظلوم غزه روشن سازند.

اقدامات جنایتکارانه رژیم آپارتاید صهیونسیتی نیز که با حمایت تمام‌عیار آمریکا، دیگر دولت‌های غربی و سکوت مجامع بین‌المللی صورت می‌پذیرد و امنیت منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است، حکایت از مؤثر بودن مقاومت و استیصال جنایتکاران دارد.

رژیم صهیونسیتی تصور می‌کند با این جنایت‌ها اراده جهادی و عزم انقلابی ملت یمن را در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و مستکبران تضعیف خواهد کرد، در حالی که خط خون پاک شهیدان این جنایت و دیگر شهدای مقاومت قطع یقین شعله‌های خشم مقدس و بیداری ضدسلطه و ضدصهیون را در منطقه بیش از پیش شعله‌ور خواهد کرد و بر دامنه و جغرافیای آن خواهد افزود.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پایان، ضمن سلام و درود به روح شهیدان مقاومت علی‌الخصوص شهدای مقاومت یمن و عرض تسلیت و تبریک به رهبر و ملت سربلند، مقاوم و مقتدر این کشور، اعلام می‌کند پیوند ملت بزرگ ایران با شما مردان شجاع تاریخ ناگسستنی است.

ما و شما به راهی که در حمایت از ملت مظلوم غزه انتخاب کرده‌ایم، ایمان داریم و مقاومت بر اساس دستور الهی که فرمود: «قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ» ادامه خواهد داشت و سرانجام پیروزی از آن حق و ملت‌های حق‌طلب و ظلم‌ستیز است.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ایران