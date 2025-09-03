  1. سیاست
  2. انقلاب اسلامی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

جمعی از فعالان رسانه با سفیر یمن دیدار کردند

جمعی از فعالان رسانه با حضور در سفارت جمهوری یمن با سفیر این کشور در ایران دیدار و مراتب همدردی خود با ملت مقاوم یمن به مناسبت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از اعضای کابینه این کشور را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان رسانه، با حضور در سفارت جمهوری یمن، با ابراهیم محمد الدیلمی، سفیر این کشور در ایران، دیدار و مراتب همدردی خود با ملت مقاوم یمن به مناسبت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از اعضای کابینه این کشور را اعلام کردند.

در این دیدار، ابراهیم محمد الدیلمی، با اشاره به این‌که رژیم صهیونیستی از این جنایت سه هدف را دنبال می‌کرد، گفت: هدف اول این رژیم، بهره‌برداری رسانه‌ای بود؛ هدف دوم، فشار بر ملت یمن و هدف سوم هم فشار بر یمن برای موضوع غزه.

سفیر یمن با تأکید بر این‌که ملت یمن با ایمان به راه خود ادامه خواهد داد، از حمایت‌های ملت و دولت ایران به ملت یمن سپاسگزاری کرد.

