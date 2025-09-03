به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک زایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مدرسه ۴ کلاسه محمدآباد چاه‌احمد با زیربنای ۱۹۰ مترمربع و با حمایت بنیاد خیریه سفیر کرامت احداث و به بهره‌برداری رسیده است که این پروژه یکی از اقدامات ارزشمند در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم استان به شمار می‌رود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز افزود: مشارکت نیکوکاران در احداث فضاهای آموزشی، آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین رقم می‌زند و تلاش‌های بنیاد سفیر کرامت در ساخت این مدرسه نشان‌دهنده اهمیت نقش خیرین در تکمیل مأموریت دولت برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مدرسه تازه‌ساز امکان تحصیل ایمن و استاندارد را برای ده‌ها دانش‌آموز روستای محمدآباد چاه‌احمد فراهم کرده و گامی مؤثر در کاهش محرومیت‌های آموزشی در این منطقه مرزی محسوب می‌شود.