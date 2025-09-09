ساخت یک مدرسه ۴ کلاسه به زودی در زرآباد آغاز می شود

میثم لکزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از امضای تفاهمنامه ساخت مدرسه ۴ کلاسه ابتدایی با زیربنای ۲۵۶ متر مربع در شهرستان زرآباد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با مشارکت بنیاد نیکوکاری سلام و همکاری بانک ملت و بانک خاورمیانه منعقد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به همت بنیاد نیکوکاری سلام و با مشارکت بانک ملت و بانک خاورمیانه تفاهمنامه احداث یک مدرسه ۴ کلاسه ابتدایی با عنوان راه دانش در شهرستان زرآباد به امضا رسید.
وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۲۵۶ متر مربع در مقطع ابتدایی ساخته خواهد شد و پس از بهرهبرداری بهعنوان نقطهای امیدبخش برای تحصیل دانشآموزان منطقه عمل خواهد کرد و بیتردید اجرای چنین طرحهایی گامی ارزشمند در مسیر توسعه عدالت آموزشی در استان است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خاطرنشان کرد: مشارکت بنیاد نیکوکاری سلام و بانکهای ملت و خاورمیانه نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی و خیرین میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده آموزشی فرزندان سیستان و بلوچستان ایفا کند.
