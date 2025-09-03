بازگشت به تحصیل بیش از ۱۰ هزار نفر در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان سیستان و بلوچستان همچنان بیشترین جمعیت بازماندگان از تحصیل را در کشور دارد؛ موضوعی که به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان و نمایندگان مجلس، نه‌تنها یک دغدغه آموزشی بلکه یک چالش اجتماعی و فرهنگی است. بر اساس آمار رسمی، شمار بازماندگان از تحصیل در این استان بیش از ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود؛ عددی که به دلیل دشواری‌های شناسایی، از جمله نداشتن شناسنامه، ثبت نشدن اطلاعات بسیاری از دانش‌آموزان در ثبت احوال و حضور اتباع بیگانه غیرمجاز، عدد دقیقی نیست و کمتر از واقعیت است. به تفکیک مقاطع، حدود ۴۰ هزار کودک ابتدایی (۳۳٪ از کل)، بیش از ۳۳ هزار نفر در متوسطه اول (۲۷٪) و نزدیک به ۴۰ هزار نفر در متوسطه دوم (۳۳٪) از چرخه آموزش در سیستان و بلوچستان بازمانده‌اند.

چهار علت اصلی بازماندگی از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان بدین شرح است: ۱- فقر اقتصادی و عدم دسترسی به مدارس. ۲- مشکلات هویتی (نداشتن شناسنامه). ۳- معضلات فرهنگی (ازدواج زودرس دختران) ۴- پراکندگی جمعیت و ضعف زیرساخت‌های آموزشی

با وجود این مشکلات و آمار بالای بازمانده از تحصیل در استان، روند بازگرداندن آنان به مدارس در جریان است؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در استان دوباره به کلاس‌های درس بازگشتند. آماری که نشان می‌دهد اگرچه راه دشواری در پیش است، اما روند بازگشت بازماندگان به کلاس‌های درس در حال شتاب گرفتن است.

بازگشت بیش از ۲۸۰۰ نفر کودک بازمانده از تحصیل برای آموزش توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دسته‌بندی توانمند سازی های کمیته امداد امام خمینی در استان گفت: به طور کلی توانمندسازی‌های افراد مددجو در سه دسته فرهنگی (مشاوره و آموزش)، اقتصادی (ایجاد فرصت شغلی) و اجتماعی (مباحث حقوقی و آموزش فنی حرفه‌ای قرار می‌گیرد.

محمدرضا میری تصریح کرد: یکی از اهداف توانمندسازی فرهنگی، کمک به بازگشت به تحصیل دانش آموزان محروم از درس و مشق است.

وی ادامه داد: به همین منظور در یک سال گذشته با تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته، بیش از ۲۸۰۰ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل، برای فرا گرفتن علم و دانش به تحصیل بازگشتند.

اقدامات صورت گرفته در استان در حوزه فقرزدایی و رفع محرومیت

وی خاطرنشان کرد: از آن جایی که فقر و مشکلات معیشتی یکی از دلایل اصلی بازماندن از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان است، در حوزه توانمندسازی مددجویان استان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه‌ای با مبلغ ۲.۵ همت بین استانداری و کمیته امداد استان بسته شده است.

میری اظهار داشت: ساخت مدرسه و افزایش کلاس‌های درسی، خرید اقلام درسی و اعطای تسهیلات، از جمله کارهایی است که به بازگشت به تحصیل دانش آموزان محروم کمک کرد.

وی گفت: به طور کلی در یک سال گذشته ۷۱۱ مورد تسهیلات حمایتی به مبلغ ۸۴۷ میلیارد ریال برای مددجویان استان پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان ابراز داشت: در یک سال گذشته در روستاهای جنوب و شمال استان سیستان و بلوچستان ۱۶۱۸ مورد منزل مددجویی برای افراد کمتر برخوردار و بی‌بضاعت احداث شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹۵ مسکن محرومان در روستاهای استان احداث و در اختیار مددجویان قرار گرفته و ۸۲۲ مسکن نیز در دست احداث است.

میری گفت: کلینیک تخصصی رز سفید برای راهنمایی و مشاوره رایگان مددجویان در نظر گرفته شده است که متشکل از مشاوران متخصص است. مشاوران این کلینیک در ایام مختلف به خصوص در زمان شروع مدارس، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و در کف جامعه در حال تبیین و امید آفرینی برای مردم و کاهنده استرس در بین خانواده‌ها هستند.

همه دستگاه‌ها باید همت خود را برای بازگشت به تحصیل دانش آموزان به کار گیرند

امیر رضایی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای کاهش بازماندگی از تحصیل و بازگرداندن دانش‌آموزان به مدارس حتی در دورترین نقاط استان در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، سطح سواد و رشد آموزشی جامعه ارتقا یابد.

همچنین معاون حقوق عامه دادستانی سیستان و بلوچستان در نشستی با اشاره به اهمیت موضوع ترک تحصیل گفت: علت اصلی بازماندگی از تحصیل، به‌ویژه در پنج سال اخیر، بیش از هر چیز به مشکلات معیشتی خانواده‌ها بازمی‌گردد؛ در حالی که دانش‌آموزان علاقه فراوانی به ادامه تحصیل دارند.

ابوالفضل احمدزاده ادامه داد: خوشبختانه فرایند آموزشی استان با وجود همه محدودیت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود و معلمان با درک شرایط، نهایت تلاش خود را برای همراهی دانش‌آموزان به‌کار می‌گیرند.

با توجه به بازگشت به تحصیل بیش از ۱۰ هزار نفر و اقدامات خوب صورت گرفته در این خصوص، اما هنوز سرعت و شتاب پایین است و تا بازگشت همه بازماندگان فاصله زیادی وجود دارد که نشان دهنده عدم کافی بودن این اقدامات است؛ می‌طلبد همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و خیرین با تمام توان پای کار آمده تا دیگر آمار بازمانده از تحصیل در استان نداشته باشیم.