به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز سیستم ابداع کرده اند که سیگنال‌های وای فای را به ابزاری پزشکی تبدیل می کند.

این تحقیق اولیه نشان می دهد یک دستگاه ساده فرستنده و دریافت کننده وای فای می تواند ضربان قلب را با دقت بالینی و بدون نیاز به هرگونه ساعت هوشمند یا مانیتور بیمارستانی ضربان قلب را اندازه گیری کند. فناوری مذکور Pulse-Fi نام دارد و از سخت افزارهای ارزانی که هم اکنون در خانه و محل کار وجود دارد، بهره می گیرد.

سیستم مذکور الگوریتم های یادگیری ماشینی را روی سیگنال های وای فای به کار می گیرد تا تغییرات نامحسوس ایجاد شده توسط ضربان قلب را ردیابی و صدای پس زمینه مانند حرکت کردن یا اختلالات محیطی را فیلتر کند.

محققان این سیستم را روی ۱۱۸ شرکت کننده آزمایش کردند و به نتایجی تقریبا مشابه آنچه در دستگاه های معمول مشاهده می شود، دست یافتند. پنج ثانیه پس از پردازش سیگنال، Pulse-Fi ضربان قلب را با حاشیه اشتباه نیم ضربان به ازای هر دقیقه اندازه گیری کرد.

رصد طولانی تر میزان دقت را بدون در نظر گرفتن آنکه شرکت کنندگان در کجا ایستاده، نشسته، خوابیده یا راه می روند، بهبود یافت.