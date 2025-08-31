به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس آسوسیشن، این فناوری قادر به تحلیل تغییرات نامحسوس در ضربان قلب و جریان خون است که گوش های انسان نمی تواند آنها را بسنجد و از سوی دیگر تستی سریع انجام می دهد تا فعالیت الکتریکی در قلب را به طور همزمان ثبت کند.

کارشناسان معتقدند استفاده از هوش مصنوعی با این روش تشخیص بیماری ها را دگرگون و امکان درمان سریع تر بیماران دچار نارسایی قلبی، بیماری های دریچه قلب و فیبریلاسیون دهلیزی را فراهم می کند.

گوشی پزشکی یا استتوسکوپ در سال ۱۸۱۶ ابداع شده و به پزشکان امکان می دهد صدای اعضای داخلی بدن بیمار را بشنوند قسمتی از ابزار که روی بدن قرار می گیرد حاوی یک زنگوله به شکل فنجان است که برای شنیدن صدای قلب با فرکانس پایین به کار می رود.

استتوسکوپ هوش مصنوعی جدید برای قرن بیست و یکم به روزرسانی شده و این قسمت با یک دستگاه به اندازه کارتی کوچک جایگزین شده است. این دستگاه روی سینه بیمار قرار می‌گیرد تا نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) گرفته شود و میکروفونی صدای جریان خون در قلب را ضبط می‌کند. الکتروکاردیوگرام سیگنال‌های الکتریکی قلب را ثبت می‌کند.

در مرحله بعد اطلاعات به دست آمده به ابر رایانشی ارسال و با کمک هوش مصنوعی آموزش دیده با داده های هزاران نفر آموزش می بیند. نتیجه این تست اگر بیمار در خطر نارسایی قلبی باشد یا خیر را نشان می دهد و به موبایل هوشمند ارسال می شوند. یک الگوریتم دیگر می تواند فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی کند که بیشتر اوقات هیچ نشانه ای ندارد اما خطر سکته را افزایش می دهد.

دکتر سونیا بابو ناریان در بنیاد قلب انگلیس در این باره می گوید: این یک نمونه ایده آل از آن است که چگونه یک گوشی پزشکی ساده که ۲۰۰ سال قبل ابداع شده را می توان برای قرن بیست ویکم به روزرسانی کرد.

در این آزمایش که توسط کالج لندن و Imperial College Healthcare NHS Trust انجام شد و شامل ۲۰۰ مطب پزشک عمومی در لندن شد. گوشی پزشکی هوش مصنوعی روی افرادی با علائمی خاص مانند تنگی نفس، خستگی یا تورم در بخش پایینی پاها که نشانه های نارسایی قلبی است، آزمایش شد.

۱۲۷۲۵ بیمار از ۹۶ مطب جراح با این گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی معاینه شدند و نتایج به دست آمده با بیماران ۱۰۹ مطب جراح عمومی که این فناوری در آنجا وجود نداشت، مقایسه شد. محققان متوجه شدند افرادی که با این دستگاه معاینه شدند، ۲.۳۳ بار بیشتر احتمال داشت در ۱۲ ماه آینده با تشخیص نارسایی قلبی روبرو شوند.

از سوی دیگر گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی ۳.۴۵ برابر بیشتر احتمال داشت موارد فیبریلاسیون دهلیزی و ۱.۹۲ برابر بیشتر احتمال داشت بیماری‌های دریچه قلب را که ناشی از عملکرد نامناسب یکی یا بیشتر از چهار دریچه قلب است، شناسایی کند.