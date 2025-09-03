  1. استانها
زلزله ۳.۲ ریشتری هرمزگان را لرزاند

بندرعباس- زلزله ۳.۲ ریش۰تری مرز خلیج فارس و هرمزگان در حوالی پارسیان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ مرز خلیج فارس و هرمزگان در حوالی شهرستان پارسیان در غرب استان را لرزاند که خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی در پی نداشته است.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۳.۱۹ و عرض جغرافیایی ۲۷ به وقوع پیوسته است.

عمق زمین‌لرزه پارسیان در ۱۲ کیلومتری زمین بوده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین لرزه شامل ۲۶ کیلومتری پارسیان (هرمزگان) ،۲۹ کیلومتری بندرمقام (هرمزگان) و ۳۶ کیلومتری لامرد (فارس) است.

نزدیکترین مراکز استان به کانون زلزله نیز شیراز با ۲۹۷ کیلومتر و بندرعباس با ۳۰۶ کیلومتر است.

