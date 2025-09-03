رتبه ۲۷کشوری اردبیل در وقوع سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در جلسه کمیته راهبردی هماهنگی قضایی_انتظامی که در محل دادستانی برگزار شد، گفت: با عنایت به اجرای طرحهای پیشگیرانه برای مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی، ۲۳ درصدی نزاع دستهجمعی در ۵ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه و همچنین کاهش جرم سرقت در استان و رتبه ۲۷ کشوری اردبیل در وقوع سرقت را شاهد هستیم.
وی افزود: استمرار اقدامات قاطعانه در مقابله با جرایم بهویژه جرایم مرتبط با خشونت و تدابیر پیشگیرانه با تکیه بر پژوهشهای بومی و روشهای علمی محقق خواهد شد و در این راستا برای ارتقای امنیت روانی در استان و صیانت از آن باید تلاش مضاعفی صورت گیرد.
جلال آفاقی باردیگر با اعلام حمایت همهجانبه از اقدامات ضابطین در انجام وظایف قانونی بر تقویت و ارتقای عملکرد ستاد کنترل مجرمان حرفهای استان تاکید کرد و گفت: قاطعیت بیش از پیش در مبارزه با مشروبات الکلی، برخورد عبرتآموز با مخلین نظم و امنیت عمومی، مبارزه بیامان با مواد مخدر، تعیین تکلیف سریع خودروهای توقیفی در پارکینگها و اجرای عملیاتهای ویژه در مناطق جرمخیز از جمله تأکیدات دیگر دادستان در این جلسه بود.
