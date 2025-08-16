به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در جلسه پیگیری وضعیت نیروگاه‌های دیزلی استان اردبیل با اشاره به چالش‌های موجود در خصوص کمبود و کسری برق، افزایش نظارت بر مصرف بهینه را خواستار و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را گام مهمی در مقابله با ناترازی در حوزه انرژی دانست.



وی با تشریح پتانسیل‌های موجود در استان اردبیل برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، از اعلام حمایت کامل دادستانی اردبیل در این‌خصوص خبر داد و افزود: کاهش آلودگی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، اشتغال‌زایی، تجدیدپذیری و به‌پایان نرسیدن از جمله مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و انرژی زیست‌توده هستند.



آفاقی ضمن قدردانی از عملکرد دادستانی شهرستان پارس‌آباد در پیگیری جدی وضعیت نیروگاه دیزلی خارج از مدار تولید آن شهرستان، اقدامات اصلاحی مورد نیاز در نیروگاه‌های استان و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های دیزلی و امکان سنجی جایگزینی با نیروگاه‌های خورشیدی را خواستار شد.