سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام حمید رفیعی در آئین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسفراین که پیش از ظهر چهارشنبه در مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقهای و تجاوزات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، محدود به ۱۲ روز اخیر نیست بلکه از طوفان الأقصی آغاز شده و ابعاد آن فراتر از عرصه نظامی است.
وی در ادامه افزود: این نبرد، جنگی ترکیبی با ریشههای فرهنگی، اعتقادی و تاریخی است که نشاندهنده عمق دشمنی دیرینه صهیونیسم با اسلام و امت اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی گفت: تحریمها، ترور سرداران و اندیشمندان، و هجمههای رسانهای هرگز ملت ما را ناامید نکرده است و ما در این مسیر، ثابتقدم هستیم و با اتکا به ایمان، بصیرت و رهبری الهی، راه خود را ادامه خواهیم داد.
وی نقش تبلیغات اسلامی را در تحقق فرامین امامین انقلاب حیاتی دانست و تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای دینی، گامهای مؤثری در مسیر تبیین آموزههای قرآنی و دینی برداشته است و این حرکت مردمی، با همراهی رسانهها و تمرکز بر مسائل کلیدی مانند بانوان، نوجوانان و خانواده، میتواند جامعه را به سوی تمدن نوین اسلامی رهنمون سازد.
حجتالاسلام رفیعی در پایان تصریح کرد: ما با امید، توکل و همت جمعی، در مسیر تحقق جامعه اسلامی گام برمیداریم و اجازه نخواهیم داد دشمنان با جنگ ترکیبی، وحدت و ایمان ملت را خدشهدار کنند.
