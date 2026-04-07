نبرد انقلاب اسلامی با آمریکا تقابل دو مکتب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل زارعی دوشنبه شب در حاشیه اجتماع پرشور مردمی در ساری با تأکید بر ماهیت ایدئولوژیک تقابل ایران و آمریکا گفت: این رویارویی، نبرد دو مکتب فکری است و در این مسیر، تحقق «تمدن نوین اسلامی» بهعنوان افق ترسیمشده از سوی رهبری، جهتگیری اصلی انقلاب اسلامی به شمار میرود.
حجتالاسلام زارعی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار کرد: تمدن ایران دارای سابقهای چند هزار ساله است، در حالی که آمریکا با عمر کوتاه خود، بخش عمدهای از تاریخش را در جنگهای تجاوزکارانه سپری کرده است.
وی با اشاره به سیر تاریخی انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصههای مختلف درخشیده و توانسته است جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان تثبیت کند.
حجتالاسلام زارعی با استناد به کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» تأکید کرد: ائمه معصومین(ع) همگی در مسیر واحدی حرکت کردند و پس از دوران غیبت، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بهعنوان احیاگر اسلام ناب، تداوم همان مسیر تاریخی محسوب میشود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وجود توطئهها و فشارهای متعدد، بیش از چهار دهه تداوم یافته است، گفت: دشمنان از ابتدای شکلگیری انقلاب، همواره برای آن پایان متصور بودند، اما با هدایتهای امام راحل و پس از آن مقام معظم رهبری، این مسیر نهتنها متوقف نشد بلکه به پیشرفتهای چشمگیری منجر شد.
وی ادامه داد: اقدامات خصمانهای همچون ترور دانشمندان هستهای نیز نتوانسته روند پیشرفت کشور را متوقف کند و ایران امروز به یکی از قدرتهای اثرگذار تبدیل شده است.
حجتالاسلام زارعی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تحقق «تمدن نوین اسلامی» گفت: شکلگیری الگوی جدیدی از حکمرانی در منطقه و جهان، نشاندهنده ظهور قدرتی نوین با محوریت ایران است که در راستای تحقق آرمانهای تاریخی انبیا و ائمه معصومین(ع) حرکت میکند.
