مطالبه اهالی سنگ‌کن بندرعباس برای تعیین و تکلیف وضعیت محله

بندرعباس- اهالی محله سنگ‌کن شرقی بندرعباس در نامه‌ای سرگشاده به استاندار هرمزگان خواستار پایان‌دادن به سال‌ها بلاتکلیفی، صدور اسناد مالکیت و الحاق این محله به محدوده شهری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی محله سنگ‌کن شرقی بندرعباس با ارسال نامه‌ای به استاندار هرمزگان، خواستار الحاق این محله به محدوده شهری و صدور اسناد مالکیت شدند.

به گفته ساکنین، آن‌ها بیش از ۸۰ سال است به‌صورت آبا و اجدادی در این محله سکونت دارند، اما همچنان از حقوق مالکیت قانونی محروم‌اند. در سال ۱۳۸۰، تعاونی مسکن شهرداری اراضی این منطقه را از فردی با سابقه زمین‌خواری خریداری کرده و بدون توجه به حقوق ساکنین بومی، اقدام به قطعه‌بندی و واگذاری آن به کارکنان شهرداری کرده است.

اهالی معتقدند که این اقدام، مشکلات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی متعددی برای خانواده‌های ساکن ایجاد کرده و وعده‌های مسئولان در سال‌های گذشته نیز به نتیجه نرسیده است. آنان ضمن قدردانی از ابطال اسناد غیرقانونی توسط دادستانی، از استاندار خواسته‌اند شخصاً در موضوع ورود کند و برای همیشه به بلاتکلیفی ۶۰۰ خانواده پایان دهد.

طی چند ساله اخیر به همت دادگستری هرمزگان اسناد منازل مسکونی بلاتکلیف چندین محله بندرعباس حل و رفع شد.

