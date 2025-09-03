تأمین امنیت و آسایش مرزنشینان از اهداف مرزبانی بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای تعاونی لنجداران شهرستان عسلویه و نخل تقی در پاسگاه مرزی دریایی عسلویه بیان کرد: در راستای راهبردهای فرماندهی مرزبانی فراجا مبنی بر ارتقای تعاملات، جلسه تعاملی با تعاونی لنجداران شهرستان عسلویه و نخل تقی در پاسگاه مرزی دریایی عسلویه برگزار گردید.

وی تصریح کرد: فرماندهی مرزبانی استان و پایگاه‌های دریابانی در حوزه خدمات مردم یاری در سراسر نوار مرز فعال هستند و هدفمان این است که بتوانیم گام مثبتی برای رفاه حال مرزنشینان و کسانی که از راه دریا امرار معاش می‌کنند برداریم و ما به عنوان سربازان ولایت با مرزنشینان عهد و میثاق می‌بندیم تا جان ناقابل خود را برای امنیت ملت ایران فدا کنیم.

رئیسی افزود: مهمترین هدف ما تأمین امنیت و آسایش مرزنشینان و مردم ایران اسلامی است مردمی که به واسطه همراهی و همبستگی در طول ۸ سال دفاع مقدس و مقابله با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن در طول انقلاب تا به امروز لایق بهترین‌ها هستند.

وی اضافه کرد: تعامل و وحدت مرزبانان با مرزنشینان عامل ایجاد امنیت پایدار در مرزها است زیرا مرزبانان اصلی همین مردم مرزنشین هستند که در دفاع از تمامیت مرزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند که نباید اینگونه تعاملات و همدلی‌ها قطع شود.