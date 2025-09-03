به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، باب بالارد، رئیس عملیات کاوش اکتشاف لاشه کشتی تایتانیک در سال ۱۹۸۵، به سیانان گفت که این عملیات در واقع بخشی از یک ماموریت محرمانه نیروی دریایی آمریکا بوده است!
بالارد در گفتگو با سیانان به ماجرای متوسل شدنش به ارتش آمریکا پس از ناموفق بودن تلاش نخست وی در دهه ۱۹۷۰ برای تعیین موقعیت مکانی غرق شدن کشتی تایتانیک اشاره کرد و گفت که برای تامین بودجه ساخت یک زیردریایی کنترل از راه دور با قابلیت انتقال تصاویر زنده ویدئویی به یک کشتی شناور روی آب، از ارتش درخواست کمک کرد.
به گفته وی، نیروی دریایی آمریکا در نهایت با تامین بودجه طرح پیشنهادی بالارد برای توسعه یک سیستم تصویربرداری از اعماق دریا تحت عنوان «آرگو» موافقت کرد.
وی افزود: عملیات اکتشاف تایتانیک پوششی برای یک عملیات فوق محرمانه ارتش بود که من به عنوان افسر اطلاعاتی نیروی دریایی آن را انجام دادم.
بالارد اضافه کرد که حامیان مالی وی که در واقع نیروی دریایی آمریکا و در مقیاسی بزرگتر وزارت دفاع این کشور بودند، «نمیخواستند که شوروی درباره این فعالیتها چیزی بداند.»
به نوشته سیانان، مقامات نظامی قصد داشتند تا این کاوشگر را برای بررسی دو زیردریایی هستهای غرقشده آمریکا به نامهای «USS Thresher» و «USS Scorpion» اعزام و سپس در آینده از آن برای «اهداف گستردهتر جمعآوری اطلاعات در جنگ سرد» استفاده کنند.
سیانان نوشت که بالارد در کاوش و بررسی دو زیردریایی مذکور به نیروی دریایی آمریکا کمک کرد و زمانی را هم که برای اکتشاف بقایای تایتانیک صرف کرد، «سناریوی پوششی برای عملیات سری نیروی دریایی بود.»
تایتانیک که یکی از بزرگترین اقیانوسپیماهای مسافربری جهان بود، ۱۵ آوریل ۱۹۱۲ پس از برخورد به یک کوه یخ در جریان نخستین ماجراجوییاش از ساوتهمپتون انگلیس به نیویورکسیتی، در آبهای «نیوفاندلند» کانادا غرق شد. از حدود ۲ هزار و ۲۲۴ مسافر و خدمه این کشتی، بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن ناپدید شدند و این حادثه به یکی از مرگبارترین حوادث تاریخ معاصر بدل شد. به لطف فیلم «تایتانیک» ساحته جیمز کامرون، فیلمساز آمریکایی، داستان غرق شدن این کشتی اکنون در سراسر جهان شناخته شده است.
