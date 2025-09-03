اختراع سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص و تسکین کولیک نوزادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،فرشته پیرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفق به کسب مدال نقره در پنجمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات ویژه اعضای فدراسیون بینالمللی مخترعین (The 5th International Invention and Innovation Competition for IFIA INV Members) شد.
این رویداد علمی بینالمللی با حضور بیش از ۱۱۰۰ اختراع و نوآوری از ۲۷ کشور جهان، طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴) بهصورت مجازی و به میزبانی کشور سوئیس برگزار شد.
اختراع ارائهشده توسط پیرانی، یک سیستم پوشیدنی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص و تسکین کولیک نوزادان است که با استفاده از مکانیزمهای تسکیندهنده تطبیقی و فناوریهای غیرتهاجمی پیشرفته، قادر به تشخیص دقیق درد کولیک و ارائه راهکارهای تسکینی متناسب با شرایط نوزاد است.
این نوآوری در حوزه پزشکی اطفال، فناوریهای پزشکی و مراقبتهای خانگی، با هدف کاهش مراجعات غیرضروری به پزشک، کاهش هزینههای درمانی و بهبود کیفیت زندگی نوزادان و خانوادههای آنان طراحی و توسعه یافته است.
پیام تبریک هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر است:
کسب مدال نقره توسط خانم فرشته پیرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، در پنجمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات ویژه اعضای فدراسیون بینالمللی مخترعین مایه مباهات و افتخار برای جامعه علمی دانشگاه و بهویژه این دانشکده است.
این موفقیت ارزشمند که در رقابتی میان بیش از هزار اختراع و نوآوری از کشورهای مختلف جهان به دست آمده است، نشانگر توانمندیهای علمی، خلاقیت و پشتکار ایشان در مسیر پژوهش و نوآوری است.
هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی ضمن تبریک صمیمانه این دستاورد علمی به خانم پیرانی، اساتید راهنما و همکاران ایشان، امیدوار است شاهد موفقیتهای روزافزون دانشجویان این دانشکده در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
نظر شما