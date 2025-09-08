به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این رویداد علمی معتبر با حضور بیش از ۱۱۰۰ اختراع و نوآوری از ۲۷ کشور جهان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴) به میزبانی کشور سوئیس و بهصورت مجازی برگزار شد.
اختراع ارائهشده توسط علیرضا سلمانی، وسیله محافظ جهت مقید کردن موشهای آزمایشگاهی مرتبط با حوزه تحقیقاتی و علوم پزشکی و با شماره ثبت ۱۱۱۰۹۲ به منظور ارتقای ایمنی در فرآیندهای پژوهشی طراحی شده است.
این ابزار نوآورانه با هدف جلوگیری از بروز صدمات احتمالی به پرسنل و حیوانات آزمایشگاهی، از جمله گازگرفتگی و انتقال بیماریهای زئونوز، امکان مقید کردن سریع و ایمن موشها در حین عملیات تزریق را فراهم میسازد.
به گفته مخترع، این وسیله نهتنها باعث بهبود و تسریع فرآیندهای تحقیقاتی میشود، بلکه نقشی مهم در حفاظت جانی پرسنل آزمایشگاه و کارآموزان علوم پزشکی ایفا میکند.
نمونه ساختهشده این اختراع آماده است و انجام تحقیقات بالینی برای بررسی میزان اثربخشی آن در اولویت تیم فناور قرار دارد.
کسب این موفقیت ارزشمند، بار دیگر توانمندی علمی و خلاقیت دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در عرصههای بینالمللی به نمایش گذاشت.
پیام تبریک هیئترئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر است؛
موفقیت ارزشمند علیرضا سلمانی، دانشآموخته ساعی و پرتلاش دانشکده پرستاری و مامایی، در کسب مدال طلای مسابقات بینالمللی اختراعات IFIA، موجب سربلندی جامعه دانشگاهی شد.
این دستاورد علمی، که با خلاقیت و نوآوری در حوزه سلامت به ثمر رسیده است، نشاندهنده جایگاه درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصههای علمی و پژوهشی بینالمللی است.
هیئترئیسه دانشکده پرستاری و مامایی ضمن تقدیر و تبریک صمیمانه، این افتخار را به ایشان، اساتید فرهیخته و خانواده محترمشان و نیز به همه اعضای جامعه علمی تبریک عرض کرده و از خداوند متعال استمرار موفقیتهای علمی و پژوهشی را برای ایشان مسئلت دارد.
