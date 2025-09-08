  1. حوزه و دانشگاه
دانش‌آموخته علوم پزشکی تهران مدال طلای مخترعان سوئیس را دریافت کرد

دانش‌آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران با اختراع کاربردی در حوزه سلامت، مدال طلای پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات ویژه اعضای فدراسیون بین‌المللی مخترعان IFIA سوئیس را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این رویداد علمی معتبر با حضور بیش از ۱۱۰۰ اختراع و نوآوری از ۲۷ کشور جهان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴) به میزبانی کشور سوئیس و به‌صورت مجازی برگزار شد.

اختراع ارائه‌شده توسط علیرضا سلمانی، وسیله محافظ جهت مقید کردن موش‌های آزمایشگاهی مرتبط با حوزه تحقیقاتی و علوم پزشکی و با شماره ثبت ۱۱۱۰۹۲ به منظور ارتقای ایمنی در فرآیندهای پژوهشی طراحی شده است.

این ابزار نوآورانه با هدف جلوگیری از بروز صدمات احتمالی به پرسنل و حیوانات آزمایشگاهی، از جمله گازگرفتگی و انتقال بیماری‌های زئونوز، امکان مقید کردن سریع و ایمن موش‌ها در حین عملیات تزریق را فراهم می‌سازد.
به گفته مخترع، این وسیله نه‌تنها باعث بهبود و تسریع فرآیندهای تحقیقاتی می‌شود، بلکه نقشی مهم در حفاظت جانی پرسنل آزمایشگاه و کارآموزان علوم پزشکی ایفا می‌کند.

نمونه ساخته‌شده این اختراع آماده است و انجام تحقیقات بالینی برای بررسی میزان اثربخشی آن در اولویت تیم فناور قرار دارد.
کسب این موفقیت ارزشمند، بار دیگر توانمندی علمی و خلاقیت دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.

پیام تبریک هیئت‌رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر است؛

موفقیت ارزشمند علیرضا سلمانی، دانش‌آموخته ساعی و پرتلاش دانشکده پرستاری و مامایی، در کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات IFIA، موجب سربلندی جامعه دانشگاهی شد.

این دستاورد علمی، که با خلاقیت و نوآوری در حوزه سلامت به ثمر رسیده است، نشان‌دهنده جایگاه درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی است.

هیئت‌رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی ضمن تقدیر و تبریک صمیمانه، این افتخار را به ایشان، اساتید فرهیخته و خانواده محترمشان و نیز به همه اعضای جامعه علمی تبریک عرض کرده و از خداوند متعال استمرار موفقیت‌های علمی و پژوهشی را برای ایشان مسئلت دارد.

