​​وزارت کار برای ثبت نام در طرح اتصال پوشاک اطلاعیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد تسهیل مالی- اعتباری زنجیره تولید پوشاک را دارد.

این وزارتخانه به منظور حمایت از اشتغال، توانمندسازی تولیدکنندگان صنعت جوراب را در دستور کار قرار داده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد شرایط مالی- اعتباری را برای فعالان این صنعت تسهیل کند.

به این منظور از فعالان این حوزه دعوت می‌شود به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی mcls.gov.ir مراجعه و فرم «ثبت درخواست» مندرج در قسمت «توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک» را تکمیل کنند.