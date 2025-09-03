  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

​​وزارت کار برای ثبت نام در طرح اتصال پوشاک اطلاعیه صادر کرد

​​وزارت کار برای ثبت نام در طرح اتصال پوشاک اطلاعیه صادر کرد

​وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تامین مالی- اعتباری زنجیره تولید جوراب در سراسر کشور از تولیدکنندگان زنجیره تولید پوشاک حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد تسهیل مالی- اعتباری زنجیره تولید پوشاک را دارد.

این وزارتخانه به منظور حمایت از اشتغال، توانمندسازی تولیدکنندگان صنعت جوراب را در دستور کار قرار داده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد شرایط مالی- اعتباری را برای فعالان این صنعت تسهیل کند.

به این منظور از فعالان این حوزه دعوت می‌شود به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی mcls.gov.ir مراجعه و فرم «ثبت درخواست» مندرج در قسمت «توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک» را تکمیل کنند.

