به گزارش خبرنگار مهر؛ بحران ناترازی انرژی و کمبود برق در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور تبدیل شده است. رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، توسعه صنایع پرمصرف انرژی، فرسودگی و راندمان پایین نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال، وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی و همچنین عدم توجه کافی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر، موجب شده است که کشور با خاموشی‌های مقطعی، صنایع با کاهش تولید و محدودیت برای مناطق مسکونی و نیروگاه‌ها روبه‌رو شود.

این وضعیت علاوه بر خسارات اقتصادی مستقیم، بر اعتماد عمومی و کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، استفاده از فناوری‌های مربوط به بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی، می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت تقاضا، کاهش مصرف، کاهش مصرف انرژی کشور و کمک به پایداری شبکه ایفا کند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که ارتقای بهره‌وری انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و آثار زیست‌محیطی، به ایجاد فرصت‌های اقتصادی تازه، افزایش رقابت‌پذیری و گسترش نوآوری در بخش‌های مرتبط منجر شده است.

نگاهی به اهمیت بهره‌وری انرژی

بهره‌وری انرژی به معنای استفاده از انرژی کمتر برای انجام همان وظایفی است که در روش‌های پرمصرف انرژی انجام می‌شوند. این مفهوم شامل استفاده از فناوری‌ها، طراحی‌ها و تغییرات رفتاری برای کاهش مصرف انرژی بدون کاهش عملکرد، آسایش یا بهره‌وری است. به‌طور مشخص، در ساختمان‌ها بهره‌وری انرژی به معنای کاهش نیاز به گرمایش، سرمایش، روشنایی و تجهیزات الکتریکی از طریق بهینه‌سازی طراحی و استفاده از فناوری‌های نوین است.

مزایای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها گسترده و چندوجهی است و می‌توان آنها را در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی بررسی کرد. از منظر زیست‌محیطی، کاهش مصرف انرژی به معنای کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی است که در نهایت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اثرگذاری مثبت بر روند مقابله با تغییرات اقلیمی منجر می‌شود. این موضوع نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌های اقلیمی را نیز افزایش می‌دهد.

از نظر اقتصادی، بهره‌وری انرژی به کاهش محسوس هزینه‌های انرژی خانوارها و کسب‌وکارها منجر می‌شود. این صرفه‌جویی‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم موجب افزایش قدرت خرید و سودآوری شود و منابع آزادشده را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های دیگر اقتصاد به کار گیرد. در سطح کلان، کاهش مصرف انرژی می‌تواند کسری بودجه دولت در بخش یارانه‌های انرژی را نیز کاهش دهد.

در بعد اجتماعی و اشتغال، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌هایی مانند طراحی، ساخت، نصب و نگهداری تجهیزات نوین می‌شود. این فرصت‌ها می‌توانند هم برای نیروی کار ماهر و هم برای نیروهای نیمه‌ماهر زمینه‌ساز اشتغال باشند و در نتیجه به توسعه کشور و عدالت اجتماعی کمک کنند.

از جنبه سلامت عمومی، کاهش مصرف انرژی و در پی آن کاهش آلودگی هوا، آثار مستقیمی بر کاهش بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی دارد. این تغییر می‌تواند بار مالی نظام سلامت را کاهش دهد و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد. به این ترتیب، بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها نه تنها مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی دارد، بلکه تأثیرات مثبت عمیقی بر جامعه و سلامت شهروندان نیز برجای می‌گذارد.

فناوری‌های مورد استفاده در ساختمان‌های هوشمند

در این بخش به معرفی مهم‌ترین فناوری‌هایی می‌پردازیم که می‌توانند مصرف انرژی در ساختمان‌ها را کاهش دهند و نقش قابل‌توجهی در بهینه‌سازی مصرف و مدیریت تقاضا داشته باشند.

عایق‌کاری پیشرفته یکی از نخستین گام‌ها در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها به شمار می‌آید. استفاده از موادی مانند فوم اسپری، صفحات فوم سخت و سلولز می‌تواند انتقال حرارت از دیواره‌ها و سقف را به حداقل برساند و نیاز به گرمایش و سرمایش را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. در کنار این اقدام، استفاده از پنجره‌ها و شیشه‌های بهینه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این پنجره‌ها با پوشش‌های بازتابنده حرارت موسوم به «low-E» و طراحی چندجداره همراه با گازهای عایق، مانع اتلاف حرارت در زمستان و ورود گرما در تابستان می‌شوند و آسایش حرارتی ساکنان را بهبود می‌بخشند.

همچنین، روشنایی «LED» نیز یکی از کارآمدترین فناوری‌ها در کاهش مصرف برق محسوب می‌شود. جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای قدیمی و «CFL» با لامپ‌های «LED»، طول عمر تجهیزات روشنایی را افزایش داده و میزان مصرف انرژی را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد. افزون بر این، برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که ترکیب سیستم روشنایی «LED» با سنسورهای حرکتی و تنظیم شدت نور می‌تواند تا بیش از ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند.

کنترل هوشمند ساختمان از دیگر فناوری‌های کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود. سیستم‌های مدیریت انرژی موسوم به «BEMS» با بهره‌گیری از داده‌کاوی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مصرف انرژی در گرمایش، سرمایش و روشنایی را بهینه‌سازی می‌کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌ها، آسایش و رفاه ساکنان را نیز تضمین می‌کنند.

در نهایت، تجهیزات خانگی و اداری کم‌مصرف جایگاه ویژه‌ای در این چرخه دارند. وسایلی که دارای رتبه‌بندی انرژی بالا هستند، همان عملکرد تجهیزات پرمصرف را با مصرف انرژی کمتر ارائه می‌دهند و در مجموع به کاهش بار شبکه و صرفه‌جویی گسترده در سطح ملی کمک می‌کنند.

چالش‌های توسعه فناوری‌های بهره‌وری انرژی

چالش‌های توسعه فناوری‌های حوزه بهره‌وری انرژی ابعاد گوناگونی دارد. یکی از نخستین موانع، هزینه‌های اولیه بالای این فناوری‌ها است. سرمایه‌گذاری برای خرید و نصب تجهیزات نوین عایق‌کاری، پنجره‌های چندجداره یا سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی معمولاً رقم قابل توجهی را می‌طلبد و همین امر بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها را از ورود به این حوزه بازمی‌دارد. هرچند این سرمایه‌گذاری در بلندمدت به صرفه‌جویی‌های اقتصادی منجر می‌شود، اما مانع مالی اولیه همچنان در این زمینه نقشی تعیین کننده دارد.

عامل دیگر در عدم پذیرش فناوری‌های بهروری انرژی را می‌توان کمبود آگاهی و پذیرش اجتماعی دانست. بخش زیادی از مصرف‌کنندگان و حتی سازندگان ساختمان‌ها نسبت به مزایای بلندمدت فناوری‌های بهره‌وری انرژی شناخت کافی ندارند. بسیاری هنوز صرفه‌جویی‌های حاصل از استفاده از این فناوری‌ها را به صورت ملموس تجربه نکرده‌اند و بنابراین تغییر الگوهای سنتی برایشان دشوار است. این بی‌اعتمادی یا ناآگاهی موجب می‌شود که بازار توسعه این فناوری‌ها به کندی حرکت کند.

در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به تولید و استقرار نیز مطرح می‌شود. توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین به زمان، منابع مالی، زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی پیشرفته نیاز دارد. در چنین شرایطی، نبود این زیرساخت‌ها فرآیند استقرار فناوری‌ها در بازار واقعی را با کندی مواجه می‌سازد و هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌نماید.

در نهایت باید به نقش سیاست‌ها و مقررات در این حوزه اشاره کرد. به عقیده کارشناسان، فقدان استانداردهای ملی سخت‌گیرانه، کمبود مشوق‌های مالی و نبود سیاست‌های حمایتی شفاف باعث شده است که پذیرش فناوری‌های بهره‌وری انرژی در ایران کندتر از بسیاری کشورها باشد. در شرایطی که تجربه جهانی نشان می‌دهد تدوین استانداردهای الزام‌آور و اعطای مشوق‌های مالی و یارانه‌ای می‌تواند به سرعت‌دهی این روند کمک کند، فقدان چنین سازوکارهایی در ایران یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف بهره‌وری انرژی محسوب می‌شود.

فرصت‌های اقتصادی و کسب‌وکاری

علاوه بر موارد مورد بررسی در بخش‌های قبل، فرصت‌های اقتصادی ناشی از توسعه فناوری‌های بهره‌وری انرژی نیز در چند حوزه برجسته قابل مشاهده است. از منظر اشتغال، توسعه صنایع مرتبط با عایق‌کاری، تولید پنجره‌های کم‌مصرف و طراحی سیستم‌های هوشمند مدیریت ساختمان، ظرفیت چشمگیری برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم می‌کند؛ این روند می‌تواند زمینه اشتغال برای مهندسان، تکنسین‌ها، پیمانکاران و حتی نیروهای خدماتی را در مراحل نصب و نگهداری تجهیزات ایجاد کند.

از سوی دیگر، در بُعد نوآوری، افزایش تقاضا برای فناوری‌های نوین موجب تحریک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای پژوهش و توسعه می‌شود، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها به دنبال راهکارهای خلاقانه‌تر و محصولات با کارایی بالاتر خواهند رفت. همچنین، از منظر رقابت‌پذیری اقتصادی، شرکت‌های داخلی که توانایی تولید تجهیزات و مصالح کم‌مصرف را پیدا کنند، می‌توانند سهم قابل توجهی از بازار داخلی را در اختیار بگیرند و حتی به بازارهای صادراتی منطقه‌ای و بین‌المللی راه یابند.

جمع‌بندی

با عنایت به بحران انرژی در ایران، ساختمان‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش‌های انرژی کشور باید در کانون سیاست‌های مدیریت و اصلاح الگوی مصرف قرار گیرند. اهمیت این بخش از آن جا ناشی می‌شود که بیش از یک‌سوم مصرف کل انرژی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختمان‌ها مرتبط است و هرگونه بهینه‌سازی در این حوزه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کل نظام تولید و توزیع انرژی داشته باشد. فناوری‌های افزایش بهره‌وری انرژی از جمله عایق‌کاری نوین، سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی و تجهیزات کم‌مصرف می‌توانند به کاهش چشمگیر مصرف برق و گاز، کاهش فشار بر شبکه ملی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حتی کاهش شدت انرژی در سطح ملی منجر شوند.

تجربه کشورهای موفق مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی نشان داده است که حمایت دولت از طریق ابزارهایی نظیر مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند و استانداردهای اجباری برای ساختمان‌های جدید و بازسازی‌شده می‌تواند سرعت پذیرش این فناوری‌ها را افزایش دهد و نتایج ملموسی در کاهش مصرف به همراه داشته باشد.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که گذار به ساختمان‌های کم‌مصرف نه تنها راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران انرژی ایران است، بلکه فرصتی برای رشد اقتصادی، توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر نوسانات بازار انرژی نیز محسوب می‌شود.

