سازمان قضایی در رسیدگی به جرائم جاسوسی بسیار جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی عصر چهارشنبه در جلسه ذا هدف بررسی عملکرد نیروهای مسلح استان در جنگ تحمیلی دوازده روزه در جمع فرماندهان ارشد گفت: باید همیشه از ایثارگری نیروهای مسلح قدردانی نمود و روز به روز تحت فرماندهی امام خامنه ای عزیز توان رزمی و تجهیزاتی خود را تقویت و بروز کنیم.

وی افزود: ابزارهای نظارتی همانند دوربین‌های چهره زنی سیستم کنترل تردد تجهیزات حفاظت فیزیکی استفاده از حفاظت در اسناد و مدارک رعایت پدافند غیر عامل در یگانها و استفاده از جان پناه برای نیروهای مسلح باید سرلوحه امور باشد.

حجت الاسلام زارعی ادامه داد: سازمان قضائی در خصوص رسیدگی به جرم جاسوسی بسیار جدی است زیرا رهبری عزیز خطاب به سازمان قضائی فرمودند احکام صادره در جرم جاسوسی باید سنگین باشد تا افراد تشویق به جاسوسی نشوند.

حجازی دادستان نظامی استان نیز با تاکید بر آموزش نیروها قبل از اعزام به مأموریت افزود: از فرماندهان نظامی انتظار می‌رود در ایست و بازرسی‌ها توجیهات لازم به نیروها صورت پذیرد تا حقوق شهروندی پایمال نشود.