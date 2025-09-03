  1. استانها
پایش تولید گیاهان مقاوم به شوری در بخش ایلخچی اسکو

اسکو- به منظور پایش و بررسی روند تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، کارشناسان جهاد کشاورزی اسکو از مزرعه الگویی کشت گیاه «کوشیا» در بخش ایلخچی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی اسکو روز چهارشنبه در این بازدید اظهار کرد: این مزرعه که در سطح ۲.۵ هکتاری زیر کشت رفته است، با هدف ترویج و توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی خاص منطقه ایجاد شده است.

ابوالفضل فرشبافیان افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و وجود اراضی شور در بخشی از شهرستان، شناسایی و معرفی گونه‌های مقاوم، یک ضرورت انکارناپذیر در تضمین امنیت غذایی و تدام فعالیت کشاورزان است.

وی افزود: در این بازدید کارشناسان زراعت جهاد کشاورزی، وضعیت رشد و سازگاری بوته‌های کوشیا را بررسی و بر ظرفیت بالای این گیاه برای کشت در اراضی شور و نیمه‌خشک و نقش آن در بهره‌وری پایدار تأکید کردند.

فرشبافیان افزود: گیاه کوشیا از خانواده اسفناجیان و یک‌ساله علفی و سیستم ریشه بسیار قوی و توسعه‌یافته با عمق نفوذ تا ۵ متر و گسترش جانبی تا ۷ متر دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو مزیت اصلی این گیاه را سازگاری بسیار بالا با شرایط خشکی و شوری خاک عنوان کرد و گفت: این گیاه به عنوان یک گونه پیشرو و راهبردی برای کشت اولیه و بهبود شرایط در اراضی شور و حاشیه‌ای کاربرد دارد.

وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان اسکو برنامه‌ریزی کرده است تا در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح الگویی، کشت این گیاه ارزشمند را در سایر عرصه‌های مستعد شهرستان نیز ترویج دهد.

