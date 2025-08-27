  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

تولید ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور؛ صادرات لبنیات از ۲.۵ میلیون تن گذشت

تبریز-معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تولید سالانه ۱۲.۸ میلیون تن شیر و بیش از ۲.۵ میلیون تن صادرات فرآورده‌های لبنی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد روز چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی طرح توسعه فاز دوم گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت آذرنگین که به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران گفت: جمعیت واحدهای دامی اصیل صنعتی کشور ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رأس است و سالیانه ۱۰ میلیون تن از شیر تولیدی کشور جذب واحدهای صنعتی و مابقی جذب واحدهای سنتی می‌شود.

حسن‌نژاد افزود: در حال حاضر ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و تمامی فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم در داخل تأمین می‌گردد. همچنین بیش از دو و نیم میلیون تن انواع فرآورده‌های لبنی کشور صادر می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واحدهای گاو شیری کشور رکوردهای قابل‌توجهی در تولید شیر ثبت کرده‌اند، گفت: با اصلاح نژاد، استفاده از دانش روز و فناوری‌های ندید موفق شدیم رکوردهای بسیار خوبی در تولید شیر رقم بزنیم.

