تولید ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور؛ صادرات لبنیات از ۲.۵ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد روز چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی طرح توسعه فاز دوم گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت آذرنگین که به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران گفت: جمعیت واحدهای دامی اصیل صنعتی کشور ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رأس است و سالیانه ۱۰ میلیون تن از شیر تولیدی کشور جذب واحدهای صنعتی و مابقی جذب واحدهای سنتی می‌شود.

حسن‌نژاد افزود: در حال حاضر ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و تمامی فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم در داخل تأمین می‌گردد. همچنین بیش از دو و نیم میلیون تن انواع فرآورده‌های لبنی کشور صادر می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واحدهای گاو شیری کشور رکوردهای قابل‌توجهی در تولید شیر ثبت کرده‌اند، گفت: با اصلاح نژاد، استفاده از دانش روز و فناوری‌های ندید موفق شدیم رکوردهای بسیار خوبی در تولید شیر رقم بزنیم.