به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشمزاده صبح شنبه از پرداخت بخش عمده مطالبات گندمکاران استان خبر داد و با اشاره به خرید بیش از ۲۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان اظهار کرد: ارزش ریالی این میزان خرید بالغ بر ۵.۸ (۵,۸۰۰ میلیارد تومان) همت بوده که تاکنون بیش از ۵.۳ هزار میلیارد تومان (۵۳۰۰ میلیارد تومان) آن معادل ۹۲ درصد مطالبات به کشاورزان پرداخت شده است.
هاشمزاده در ادامه خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده، مابقی مطالبات نیز در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: تسویه مطالبات گندمکاران در اولویت برنامههای این اداره کل قرار دارد و این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تحقق اهداف کشاورزی پایدار در آذربایجان شرقی صورت میگیرد.
