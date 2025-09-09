  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

پویش «عهد همدلی ایرانیان» با هدف آزادی ۱۷ هزار زندانی آغاز شد

معاون استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آغاز «پویش عهد همدلی ایرانیان» با هدف کمک به آزادی ۱۷ هزار زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت نهادهای فرهنگی، مذهبی و خیریه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کمال خداداده، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، «پویش عهد همدلی ایرانیان» را نمادی از تبدیل تبلیغ به عمل و تجلی همبستگی ملی و دینی خواند و گفت: این اقدام، روایت جدیدی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد مردم در قبال همنوعان خود است.

وی همچنین اظهار کرد: ما معتقدیم تبلیغ تنها در بیان و شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به یک «تربیت اجتماعی» تبدیل شود تا آثار و برکات واقعی خود را نشان دهد.

وی با تأکید بر اینکه هدف این پویش، بازگرداندن عزیزانی است که به دلیل جرایم غیرعمد و نه به عنوان بزهکار واقعی در زندان هستند، به آغوش خانواده و جامعه است افزود: اگر جامعه تبلیغی و دینی ما در همه موضوعات اجتماعی این‌گونه ورود کند، قطعاً توجه نسل‌های مختلف به مضامین دینی بیشتر خواهد شد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همراهی نهادهای فرهنگی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و خیرین را عاملی کلیدی در موفقیت این طرح ملی دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با حضور نماینده ولی فقیه، رئیس کمیته امداد و دیگر نهادهای مسئول منعقد شده و همه دستگاه‌های تبلیغی کشور، اعم از حاکمیتی و مردمی، به صورت هماهنگ برای ترویج این موج بزرگ همدلی وارد میدان شده‌اند.

حجت‌الاسلام خداداده در ادامه با اشاره به برگزاری گسترده برنامه‌های هفته وحدت در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۲ هزار عنوان برنامه در قالب همایش‌ها، جشن‌های خیابانی و محافل معنوی در استان‌ها و حتی مناطق مرزی در حال برگزاری است که صحنه‌های باشکوهی از همدلی همه اقوام و ادیان تحت پرچم اسلام را به نمایش گذاشته است.

وی از برگزاری جشن بزرگ پیامبر رحمت (ص) فردا در تهران خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۷ امروز در مسیر میدان هفت‌تیر تا میدان ولی‌عصر (عج) برگزار خواهد شد و از همه عزیزان و خانواده‌ها دعوت می‌کنیم در این برنامه پر خیر و برکت شرکت کنند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی اصحاب رسانه و جهاد تبیینی آنان، این پویش ملی به هدف خود که آزادی ۱۷ هزار زندانی و بازگشت آرامش به ده‌ها هزار خانواده است، نائل شود.

