پویش «عهد همدلی ایرانیان» با هدف آزادی ۱۷ هزار زندانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کمال خداداده، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، «پویش عهد همدلی ایرانیان» را نمادی از تبدیل تبلیغ به عمل و تجلی همبستگی ملی و دینی خواند و گفت: این اقدام، روایت جدیدی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد مردم در قبال همنوعان خود است.

وی همچنین اظهار کرد: ما معتقدیم تبلیغ تنها در بیان و شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به یک «تربیت اجتماعی» تبدیل شود تا آثار و برکات واقعی خود را نشان دهد.

وی با تأکید بر اینکه هدف این پویش، بازگرداندن عزیزانی است که به دلیل جرایم غیرعمد و نه به عنوان بزهکار واقعی در زندان هستند، به آغوش خانواده و جامعه است افزود: اگر جامعه تبلیغی و دینی ما در همه موضوعات اجتماعی این‌گونه ورود کند، قطعاً توجه نسل‌های مختلف به مضامین دینی بیشتر خواهد شد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همراهی نهادهای فرهنگی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و خیرین را عاملی کلیدی در موفقیت این طرح ملی دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با حضور نماینده ولی فقیه، رئیس کمیته امداد و دیگر نهادهای مسئول منعقد شده و همه دستگاه‌های تبلیغی کشور، اعم از حاکمیتی و مردمی، به صورت هماهنگ برای ترویج این موج بزرگ همدلی وارد میدان شده‌اند.

حجت‌الاسلام خداداده در ادامه با اشاره به برگزاری گسترده برنامه‌های هفته وحدت در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۲ هزار عنوان برنامه در قالب همایش‌ها، جشن‌های خیابانی و محافل معنوی در استان‌ها و حتی مناطق مرزی در حال برگزاری است که صحنه‌های باشکوهی از همدلی همه اقوام و ادیان تحت پرچم اسلام را به نمایش گذاشته است.

وی از برگزاری جشن بزرگ پیامبر رحمت (ص) فردا در تهران خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۷ امروز در مسیر میدان هفت‌تیر تا میدان ولی‌عصر (عج) برگزار خواهد شد و از همه عزیزان و خانواده‌ها دعوت می‌کنیم در این برنامه پر خیر و برکت شرکت کنند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی اصحاب رسانه و جهاد تبیینی آنان، این پویش ملی به هدف خود که آزادی ۱۷ هزار زندانی و بازگشت آرامش به ده‌ها هزار خانواده است، نائل شود.