نادعلی: از برگزاری کنسرت شجریان در میدان آزادی استقبال می کنیم

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کنسرت شجریان در میدان آزادی اظهار کرد: شورای شهر نقش اجرایی در این زمینه ندارد اما از برگزاری چنین رویدادهایی که به بهبود حال جامعه کمک می‌کند، حمایت می‌کند.

نادعلی گفت: شورای شهر کار اجرایی نمی‌کند، اما سیاست ما استفاده از هنر برای ایجاد فضای امید و بهبود حال شهروندان است. حتماً از این برنامه استقبال می‌کنیم و امیدواریم با نظم و کیفیت خوب برگزار شود.

وی همچنین تأکید کرد که شهرداری‌های مناطق مربوطه باید همکاری‌های لازم را انجام دهند و در شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دل‌ها به هم نزدیک شده، هنر می‌تواند ابزاری مهم برای افزایش انسجام و همبستگی باشد.

به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، استفاده از هنر در رویدادهایی مانند این کنسرت می‌تواند به ارتقای روحیه جامعه و ایجاد همدلی بیشتر میان شهروندان کمک کند.