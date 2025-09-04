به گزارش خبرنگار مهر، نادره رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه امروز ۱۳ شهریور در حاشیه برگزاری افتتاح ارکستر سمفونیک جوانان در موزه هنرهای معاصر تهران در جمع خبرنگاران به تشریح روند برنامهریزی، هماهنگیها و دلایل لغو اجرای همایون شجریان در هفته وحدت پرداخت.
رضایی با تبریک آغاز هفته وحدت گفت: از حدود ۲ ماه پیش برنامهریزیهایی را آغاز کردیم تا مجموعهای از رویدادهای هنری به صورت عمومی و رایگان برگزار شود. هدف ما عمومیسازی فرهنگ، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت بهرهمندی طیف گستردهتری از مردم از فضای هنری بود. این برنامه در ادامه اقداماتی بود که با همراهی هنرمندان در جریان ۱۲ روز جنگ انجام شد.
به گفته وی، در ابتدا قرار بود این اجراها در ایام پس از جنگ و پیش از ماههای محرم و صفر برگزار شود، اما با توجه به فضای خاص این ایام، برنامه به هفته وحدت موکول شد.
چند مرحله نامهنگاری با وزارت کشور و سایر نهادها انجام شده بود
معاون امور هنری تأکید کرد: آقای همایون شجریان سالهاست آرزو دارند در فضایی عمومی همچون میدان آزادی برای مردم ایران و به صورت رایگان اجرا داشته باشند. ایشان هیچ حمایتی از دستگاهها نمیخواستند و صرفاً انتظار فراهم شدن بستر اجرایی را داشتند. این موضوع با هماهنگی نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، استانداری تهران و نهادهای امنیتی دنبال شد.
رضایی درباره پیگیریهای انجام شده گفت: ۷ یا ۸ مرحله نامهنگاری رسمی با وزارت کشور و سایر نهادها انجام شد. مصوبه شورای امنیت کشور نیز برای کلیت برگزاری اجراهای خیابانی در حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی صادر و در ۲۵ تیر به دستگاههای مجری ابلاغ شد. با این حال، به دلایل مختلف آنچه قرار بود به شادی مردم منجر شود، عملی نشد.
عذرخواهی از مردم و شجریان
وی با تأکید بر اینکه این رویداد برای ایجاد همبستگی و نشاط اجتماعی طراحی شده بود، افزود: متأسفانه به هر دلیلی محقق نشد. از مردم ایران و از شخص آقای همایون شجریان که در این مدت با بیمهریهای فراوان روبهرو شدند، صمیمانه عذرخواهی میکنیم. خاندان بزرگ شجریان امضایشان همواره خاک پای مردم بوده و قصدشان همواره شادیآفرینی و وحدتبخشی بوده است از این رو امیدوارم به خاطر مردم تجدید نظر بکنند و بشود در فضای بهتری در فرصت دیگری که ان شاءالله همه دستگاهها پای کار ایران بیایند این اجرا برای مردم برگزار شود. البته ما نمیتوانیم به هنرمند بگوییم که جایی در زمانی مشخص و در ساختار اداری و رسمی کارش را اجرا کند بلکه هنرمند خودش باید پای کار بیاید. ما در معاونت هنری، دفتر موسیقی، مجموعه دولت همگی پای کار می آییم تا این آرزو محقق شود.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری تجربه زیادی در برگزاری رویدادهای میدانی دارد. اگر این نهاد اعلام کند یک ماه زمان لازم است، ما نیز همراهی خواهیم کرد. مهم نیست اجرا توسط کدام دستگاه برگزار شود؛ مهم آن است که برای مردم ایران باشد.
معاون امور هنری با اشاره به ضرورت اعتماد به مردم گفت: خیابان برای همه مردم است. مردم بلوغ و شایستگی لازم برای حضور در اجتماع را دارند و همانطور که در دوران جنگ نشان دادند، اهل عقلانیت و مسئولیتپذیریاند. تجربه جمعی شادی و وحدت در خیابان میتواند انسجام ملی را تقویت کند. ما باید به مردم اعتماد کنیم مردم خودشان می دانند که به چه کسانی نه بگویند.
پرهیز از دنبال مقصر گشتن
وی با رد نگاه مقصرمحور عنوان کرد: مردم خستهاند از دعواها. دنبال مقصر گشتن کمکی نمیکند. آنچه اهمیت دارد، خروجی کار است؛ اینکه مردم ببینند همه دستگاهها پای کار آمدهاند تا در شرایط دشوار اقتصادی، نفسی تازه شود و اندکی شادی به جامعه بازگردد. همه کمک کنیم تا برای مردم اتفاقات خوبی بیفتد. به خواست وزارت کشور برای تاب آوری و تزریق حال خوب به مردم از معاونت هنری خواسته شد که این اجراها را تدارک ببیند. اینکه ما نمی دانستیم خیلی صادقانه نیست چون ۲۵ تیر به همه دستگاه نامه ای صادر شد. همه ما داریم برای برون رفت از این شرایط تلاش می کنیم. اگر دستاوردی است با هم هست و اگر خدای نکرده باختی باشد نیز با هم هست.
رضایی در پایان با اشاره به ادامه تلاشها و برخی سنگ اندازی ها گفت: راهی جز امید و همدلی وجود ندارد. مجموعه دولت و حاکمیت تلاش می کند برای اینکه این انسجام تقویت و این امیدواری فزاینده شود. ممکن است سازهای ناکوک هم وجود داشته باشند، اما باید بر خواست مردم تکیه کنیم. هنر میتواند پل ارتباطی میان هنرمندان و حاکمیت باشد و در شرایط دشوار امروز به انسجام ملی کمک کند. هر جا مردم را پشت سر خود داشتیم پیروز بودیم. به مردم اعتماد کنیم. اگر همه دستگاهها پای کار بیایند، میتوانیم در آینده نزدیک شاهد تحقق آرزوی همایون شجریان و مردم ایران برای اجرای عمومی در میدان آزادی باشیم؛ آرزویی که تا امروز محال مینمود اما انشاءالله محقق خواهد شد. امروز خود هنرمند می تواند ترمیم کننده رابطه مردم و حاکمیت باشد. همه ما در شرایط دشواری کار می کنیم و باید مردم را با خود همراه کنیم.
