به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه، هشت تکنسین شرکت اکتشاف نفت در باتلاق تالاب شادگان گرفتار شدند. با دستور و پیگیری مستمر سیدمحمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، عملیات نجات با سرعت آغاز شد. بالگردهای هلال احمر، اورژانس و پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حدود چهار ساعت تلاش بیوقفه، تمامی تکنسینها با موفقیت نجات یافتند.
این عملیات با همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب، اداره کل مدیریت بحران استانداری، معاونت امنیتی انتظامی استانداری و فرمانداری شادگان به سرانجام رسید. بر اساس گزارشها، همه تکنسینهای نجاتیافته در سلامت کامل به سر میبرند.
