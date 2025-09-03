  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

تقابل بعثت کرمانشاه و نود ارومیه در هفته دوم لیگ دسته یک

کرمانشاه- تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در دومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور میهمان نود ارومیه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نود ارومیه و بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته دوم لیگ دسته یک کشور روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ماه برگزار می‌شود.

این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهید باکری ارومیه آغاز خواهد شد و برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تیم بعثت کرمانشاه که در هفته نخست این رقابت‌ها توانست تیم شهرداری نوشهر را شکست دهد، اکنون در تلاش است با کسب امتیاز در این بازی خارج از خانه جایگاه خود را در جدول تثبیت کند.

در سوی دیگر، نود ارومیه با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز خواهد بود.

کد خبر 6579145

