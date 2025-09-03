به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عباسیان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با موافقت با دو طرح گردشگری، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری استان برداشته شد.
وی گفت: در این راستا با طرح «مجتمع گردشگری» در شهرستان سلسله، شامل واحدهای اقامتی، پذیرایی، شهربازی و تفریحی، و همچنین طرح «واحد پذیرایی بینراهی» در شهرستان الیگودرز موافقت شد.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان، افزود: حجم سرمایهگذاری برای ایجاد این دو طرح، ۴۰۰ میلیارد ریال است که با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۴۰ نفر فراهم میشود.
عباسیان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در استان، بیان داشت: این طرحها باهدف افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر و ارائه خدمات مناسب به مسافران در دستور کار قرار گرفتهاند و انتظار میرود با بهرهبرداری از آنها، روزانه ۱۵۰ نفر ظرفیت اقامتی در استان افزایش یابد.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استاندارد و اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از طرحهای سرمایهگذاری در این حوزه حمایت میکند.
