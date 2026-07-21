به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی صبح سهشنبه در آیین افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه، با تأکید بر جایگاه راهبردی شهرستانهای ساوه و زرندیه در حوزه صنعت و تولید، بر ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی و تجهیز مراکز درمانی این منطقه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ساوه و زرندیه از بالاترین ضریب پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان برخوردار هستند، اظهار کرد: شهرستان ساوه با ۷۸ درصد و زرندیه با بیش از ۱۰۰ درصد پوشش بیمهای، از مهمترین مناطق تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به شمار میروند و به دلیل تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی، از جایگاه ویژهای در استان برخوردارند.
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماههای گذشته افزود: با همکاری صنعتگران، تولیدکنندگان، سازمان تأمین اجتماعی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تلاش شد آثار ناشی از شرایط بحرانی بر بازار کار به حداقل برسد و از تعدیل نیرو و افزایش آمار بیمه بیکاری جلوگیری شود.
زندیهوکیلی تصریح کرد: مراکز درمانی ملکی این سازمان نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان ایفا میکنند و بیماران در این مراکز با کمترین دغدغه خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت میکنند که این موضوع از دستاوردهای ارزشمند نظام سلامت کشور است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از دو درمانگاه تخصصی در بیمارستان شهید چمران ساوه گفت: با افتتاح این پروژهها، فضای درمانی بیمارستان توسعه یافته و امکان ارائه خدمات تخصصی با کیفیت مطلوبتر فراهم شده است و باید اذعان کرد بخش عمده عملیات اجرایی این طرحها نیز در دولت چهاردهم به سرانجام رسیده است.
استاندار مرکزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ساوه اظهار کرد: این شهرستان در مسیر مهمترین کریدورهای مواصلاتی کشور قرار دارد و محورهای تهران–ساوه، ساوه–سلفچگان و ساوه–همدان از پرترددترین مسیرهای ارتباطی کشور محسوب میشوند.
زندیهوکیلی افزود: همچنین وقوع حوادث جادهای در این محورها، ضرورت تقویت امکانات درمانی و تجهیز بیمارستانهای منطقه را دوچندان کرده است.
وی کمبود دستگاه تصویربرداری MRI را یکی از مهمترین نیازهای درمانی شهرستانهای ساوه و زرندیه عنوان کرد و افزود: جمعیتی حدود ۴۵۰ هزار نفر در این دو شهرستان از دسترسی به این خدمت درمانی محروم هستند و بیماران ناچار هستند برای انجام این خدمت به سایر شهرها مراجعه کنند.
زندیهوکیلی گفت: انتظار است با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین مشارکت حوزه درمان سازمان، زمینه خرید و نصب دستگاه MRI برای بیمارستان شهید چمران ساوه فراهم شود.
وی تصریح کرد: تأمین این دستگاه یکی از مهمترین مطالبات مردم، کارگران و بازنشستگان منطقه است و تحقق آن نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش مراجعات بیماران به سایر شهرها خواهد داشت.
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