به گزارش خبرنگار مهر، هادی مدقق، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نشستی تخصصی در دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر با تأکید بر اینکه توسعه گسترده انرژی‌های پاک بدون اصلاح هم‌زمان در حوزه‌های حکمرانی، مقررات و توسعه شبکه انتقال امکان‌پذیر نیست، گفت: موفقیت در این مسیر مستلزم اجرای یک نقشه راه یکپارچه و هماهنگ در تمامی بخش‌های صنعت برق کشور است.

وی با اشاره به ضرورت همگام‌سازی اقدامات فنی و نهادی اظهار کرد: برای پاسخگویی به تحولات پیش‌روی صنعت برق، نمی‌توان تنها بر یک فناوری یا اقدام منفرد تکیه کرد؛ بلکه لازم است اصلاحات فنی، مدیریتی، مقرراتی و ساختاری به صورت هم‌زمان اجرا شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه، زمینه توسعه پایدار نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم آید.

پیش‌بینی احداث ۵۰ تا ۱۰۰ گیگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به رویکرد آینده‌نگر شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: اولویت‌های پژوهشی این شرکت بر اساس نیازهای بهره‌برداری تدوین و منتشر شده است. این آمادگی وجود دارد که با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فعالان صنعت، راهکارهای عملیاتی برای توسعه آینده شبکه برق و بهبود نظام حکمرانی این حوزه تدوین شود.

مدقق با استناد به مطالعات بلندمدت انجام‌شده برای افق سال ۱۴۲۰ اظهار کرد: بر اساس سناریوهای مختلف، طی ۱۵ سال آینده بین ۵۰ تا ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد خواهد شد که سهم منطقه خراسان از این میزان، حدود ۲۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود؛ رقمی که دست‌کم نیمی از آن به نیروگاه‌های بادی اختصاص خواهد داشت.

وی ظرفیت‌های طبیعی منطقه، محدودیت‌های انتقال سوخت‌های فسیلی و مزیت‌های اقتصادی انرژی‌های پاک را از دلایل اصلی تبدیل شدن خراسان به قطب توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی کشور دانست.

کاهش هزینه‌ها با احداث نیروگاه در نزدیکی مراکز مصرف

مدقق بر لزوم همگام‌سازی توسعه نیروگاه‌ها با توسعه شبکه انتقال تأکید کرد و گفت: در برنامه‌ریزی میان‌مدت باید از ظرفیت‌های موجود شبکه حداکثر استفاده را برد. یکی از راهکارهای کم‌هزینه، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نزدیکی مراکز مصرف، به‌ویژه بارهای سرمایشی است تا ضمن کاهش بار شبکه، نیاز به توسعه گسترده خطوط انتقال نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: تجربه دو سال گذشته در شبکه برق خراسان موفقیت این رویکرد را نشان می‌دهد؛ به طوری که هم‌اکنون چندین پست فوق‌توزیع استان در ساعات روز، بیش از میزان مصرف خود، برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند.

صدور مجوز اتصال ۱۶۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر در خراسان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان از تسریع فرآیند اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه خبر داد و گفت: با تفویض اختیارات صورت‌گرفته، امکان صدور مجوز اتصال پروژه‌های تا ظرفیت ۲۵۰ مگاوات در منطقه فراهم شده و طی هشت ماه گذشته بیش از ۱۶۰۰ مگاوات مجوز اتصال به شبکه صادر شده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در این بخش افزود: تاکنون برای حدود ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر مجوز اتصال صادر شده و هدف‌گذاری انجام‌شده برای سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، دستیابی به ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید است.

لزوم تغییر نگاه سنتی در مطالعات اتصال به شبکه

مدقق بر ضرورت بازنگری در شیوه مطالعات اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: نباید برنامه‌ریزی شبکه با همان نگاه سنتی نیروگاه‌های حرارتی انجام شود. در زمان اوج تولید نیروگاه‌های خورشیدی، می‌توان بخشی از تولید نیروگاه‌های حرارتی کم‌بازده و آلاینده را کاهش داد و از ظرفیت نیروگاه‌های پاک استفاده بیشتری کرد. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های توسعه شبکه، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش آلایندگی نیروگاه‌های قدیمی می‌شود.

مدیرعامل برق منطقه‌ای خراسان در پایان پیشنهاد کرد: کارگروهی تخصصی در سطح وزارت نیرو با مشارکت پژوهشگاه نیرو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سایر ارکان صنعت برق تشکیل شود تا سیاست‌گذاری، مطالعات بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه شبکه و انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت یکپارچه انجام شود. تحقق اهداف این حوزه تنها با هم‌افزایی تمامی بخش‌های صنعت برق، سرمایه‌گذاران و نهادهای سیاست‌گذار امکان‌پذیر است.