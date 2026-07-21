به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی روز خبرنگار اظهار کرد: همایش روز خبرنگار هر سال در هفدهم مردادماه برگزار می‌شود و در سال‌های گذشته عمدتاً شهرستان‌های غرب استان میزبان این رویداد بودند، اما امسال با تصمیم اتخاذ شده، ساری به عنوان مرکز استان میزبان بزرگ‌ترین گردهمایی خبرنگاران مازندران خواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی جامعه رسانه‌ای استان افزود: برگزاری چنین مراسمی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبارات مناسب است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر سال، فراهم کردن منابع مالی برای اجرای مطلوب این برنامه بوده است.

محمدی با قدردانی از حمایت استاندار مازندران در برگزاری این مراسم گفت: با پیگیری‌های انجام شده، پیش‌بینی شده است حدود دو میلیارد تومان برای حمایت و تکریم خبرنگاران استان اختصاص یابد تا بخشی از هزینه‌های این برنامه و حمایت از فعالان رسانه‌ای تأمین شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به محل برگزاری این همایش تصریح کرد: تالار مرکزی ساری به دلیل برخورداری از امکانات مناسب، برای میزبانی این مراسم انتخاب شده و ظرفیت پذیرایی از حدود ۷۰۰ نفر از خبرنگاران، مدیران رسانه و مسئولان استانی را دارد. همچنین برنامه‌ریزی شده است از یک مجری شناخته‌شده ملی برای اجرای این مراسم استفاده شود.

در ادامه این نشست، بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری ساری، با اشاره به تحولات عرصه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: در دنیای امروز، رسانه دیگر محدود به قالب‌های سنتی نیست و انتشار سریع اخبار در فضای مجازی، مسئولیت خبرنگاران را در رعایت دقت، صحت و امانتداری بیش از گذشته افزایش داده است.

وی افزود: خبر به محض انتشار بر افکار عمومی اثر می‌گذارد و در بسیاری از موارد، اصلاح یا تکذیب بعدی قادر به جبران آثار اولیه نیست؛ از این رو، سرعت در کنار صداقت و مسئولیت‌پذیری باید مورد توجه فعالان رسانه‌ای قرار گیرد.

اندیشه و تحلیل سرمایه رسانه است

سرپرست فرمانداری ساری سرمایه اصلی رسانه را اندیشه و تحلیل دانست و گفت: رسانه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که مبتنی بر تفکر، آگاهی و تحلیل صحیح باشد و خبرنگاران نیز با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند.

اسکندرنیا با اشاره به جنگ روایت‌ها، نقش رسانه‌ها را در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده مهم ارزیابی کرد و افزود: امروز رسانه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری است و خبرنگاران با حضور فعال و مسئولانه می‌توانند در حفظ انسجام ملی و انتقال صحیح واقعیت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

در ادامه، مهدی جویباری، مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، با تأکید بر استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، تشکیل کارگروه تخصصی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی این همایش را ضروری دانست و گفت: برگزاری موفق چنین رویدادی مستلزم هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه رسانه‌ای استان است.

در پایان این نشست، حاضران بر برگزاری مراسمی درخور شأن اصحاب رسانه، تقویت همگرایی میان رسانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت خبرنگاران در مسیر توسعه استان و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید کردند.