https://mehrnews.com/x3cCtG ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ کد مطلب 6894381 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ عهد سرخ؛ روایت زندگی شهید مبین سرگزی از شهدای جنگ تحمیلی سوم زاهدان - شهید مبین سرگزی از شهدای جنگ رمضان، جان خود را برای دفاع از وطن فدا کرد. دریافت 66 MB کد مطلب 6894381 کپی شد مطالب مرتبط کشف حدود ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح در سیستان و بلوچستان تجهیز ۱۳ منطقه عشایری مهرستان به پمپ های خورشیدی شکوفایی در دل کمبودها؛ مهرستان بر سکوی افتخارات ملی دوومیدانی ایستاد مردم زاهدان در شب صد و چهل و یکم قیام کردند برچسبها جنگ رمضان شهید حوزه هنری انقلاب اسلامی
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