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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

عهد سرخ؛ روایت زندگی شهید مبین سرگزی از شهدای جنگ تحمیلی سوم

عهد سرخ؛ روایت زندگی شهید مبین سرگزی از شهدای جنگ تحمیلی سوم

زاهدان - شهید مبین سرگزی از شهدای جنگ رمضان، جان خود را برای دفاع از وطن فدا کرد.

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کد مطلب 6894381

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