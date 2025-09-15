ایجاد ۲ طرح گردشگری در دلفان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عباسیان امروز دوشنبه در حاشیه کمیته فنی گردشگری لرستان از تصویب دو طرح گردشگری در شهرستان دلفان خبر داد و اظهار داشت: این دو طرح شامل مجوز ایجاد تأسیسات اقامتی - پذیرایی داخل مجتمع خدماتی رفاهی با حجم سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد تومان و طرح واحد پذیرایی بینراهی با حجم سرمایهگذاری ۸ میلیارد تومان است که هر دو در شهرستان دلفان اجرا خواهند شد.
وی گفت: تأسیسات اقامتی - پذیرایی داخل مجتمع خدماتی رفاهی، باهدف ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی مناسب به مسافران و گردشگران در طول مسیرهای ارتباطی استان ایجاد میشود و پیشبینی میشود که با بهرهبرداری از آن، ۱۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود. همچنین، واحد پذیرایی بینراهی نیز باهدف ارائه خدمات رفاهی و غذایی به مسافران عبوری راهاندازی خواهد شد و ۴ نفر را بهصورت مستقیم مشغول به کار خواهد کرد.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان، افزود: باتوجهبه پتانسیلهای گردشگری شهرستان دلفان، اجرای این طرحها میتواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری این منطقه و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
عباسیان، ابراز امیدواری کرد که با حمایت از سرمایهگذاران بخش گردشگری و تسهیل فرایندهای اداری، شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در استان باشیم. اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان نیز آمادگی خود را برای ارائه هرگونه حمایت و همکاری در این زمینه اعلام کرده است.
