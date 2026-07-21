منصوریان در دوراهی آنتالیا و اربیل/ دو گزینه برای اردوی پیش فصل الطلبه

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الطلبه عراق در آستانه نهایی کردن محل برگزاری اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل خود قرار دارد. مدیران این باشگاه در حال بررسی دو گزینه آنتالیای ترکیه و اربیل هستند و قرار است طی روزهای آینده تصمیم نهایی را برای محل اردو اتخاذ کنند. این تیم با هدایت علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی اش، خود را برای حضور در فصل جدید لیگ ستارگان عراق آماده می‌کند.

یک منبع نزدیک به باشگاه در گفتگو با روزنامه الصباح الریاضی اعلام کرد که تمرینات روزانه الطلبه طبق برنامه کادر فنی در بغداد ادامه دارد. همزمان مدیران باشگاه نیز در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری اردوی خارجی هستند؛ اردویی که قرار است از ۲۷ ژوئیه آغاز شود و نقش مهمی در آماده‌سازی بازیکنان پیش از شروع فصل جدید خواهد داشت.

این منبع همچنین افزود که مدیران الطلبه همچنان در بازار نقل‌وانتقالات فعال هستند و انتظار می‌رود طی دو روز آینده از جذب دو بازیکن خارجی جدید رونمایی شود. مذاکرات با این دو بازیکن به مراحل پایانی رسیده و هدف از این جذب‌ها، تقویت ترکیب تیم در کنار خریدهای قبلی است.

الطلبه پیش از این شامو کارابو از ساحل عاج، عزیز شتیوی از تونس، جعفر سلمانی از ایران، ابراهیم تومیو از نیجریه، رجایی عاید از اردن و همچنین دو بازیکن عراقی کرار نبیل و منتظر عبدالأمیر را به خدمت گرفته است.

الطلبه فصل گذشته لیگ ستارگان عراق را با ایستادن در جایگاه پنجم به پایان رساند و اکنون امیدوار است در فصل جدید با عملکردی بهتر، برای کسب رتبه‌های بالای جدول رقابت کند.