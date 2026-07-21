کاهش ساعات اداری کاشان و آران و بیدگل باهدف حفظ جریان پایدار برق بود

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین شرایط اضطراری حاکم بر این مناطق اظهار کرد: ناپایداریهای اخیر در شبکه برق شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل، ناشی از افزایش بیسابقه بار مصرفی در روزهای اخیر بوده است. این فشار مضاعف بر شبکه، منجر به بروز حوادث فنی در ترانسفورماتورها و خطوط انتقال شد که نتیجه آن، خاموشیهای غیربرنامهریزیشده و متعدد برای شهروندان بود.
شیشهفروش با اشاره به عمق حادثه در روزهای گذشته افزود: تنها در یک شبانهروز، بیش از ۶۰ مورد حادثه در شبکه برق این منطقه به وقوع پیوست که منجر به قطع جریان برق در بخشهای قابلتوجهی از مناطق شهری کاشان شد. بر همین اساس، برای کنترل اوضاع، پیشگیری از وقوع حوادث گستردهتر و کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف (پیک)، تصمیم به اعمال محدودیتهای زمانی در فعالیت ادارات اتخاذ شد.
اجرای عملیات گسترده برای ترمیم و نوسازی شبکه آسیبدیده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه گزارش خود به اقدامات فنی و عملیاتی صورتگرفته برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: تیمهای عملیاتی شرکت توزیع برق طی روزهای اخیر با حضور در محلهای حادثه، عملیات سنگین بازسازی و ایمنسازی شبکه را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در همین راستا، تعویض کامل ترانسفورماتورهای آسیبدیده، تعویض سرکابلهای شبکه ۲۰ کیلوولت، اصلاح کابلهای خودنگهدار و نوسازی ۴۰ تابلوی برق با هدف افزایش تابآوری شبکه انجام شد.» شیشهفروش تأکید کرد که در این بازه زمانی، بیش از ۲۵۰ عملیات فنی تخصصی شامل وصل مجدد کلیدهای اتوماتیک، تعویض فیوزها و اصلاح کلیدهای برق مشترکین برای رفع نقصهای فنی و ارتقای کیفیت شبکه به انجام رسیده است تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
تفکیک شرایط اضطراری کاشان از وضعیت پایدار سایر مناطق استان
شیشه فروش در پاسخ به سؤالی در خصوص تعمیم این تصمیم به سایر شهرستانهای استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، گزارشهای دریافتی از سایر نقاط استان اصفهان حاکی از پایداری شبکهها و عدم وجود چالشهای فنی حاد است.
وی ابراز کرد: تا این لحظه هیچ پیشنهادی از سوی شرکتهای برق در خصوص ایجاد نقص فنی بحرانی یا بروز حوادث مشابه که مستلزم اتخاذ تصمیمات اضطراری (همانند تغییر ساعت کاری) در سایر شهرستانها باشد، واصل نشده است. بنابراین، محدودیتهای اعمالشده صرفاً یک تدبیر موقت و اختصاصی برای دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل برای حفظ زیرساختهای حیاتی برق است.
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