یک محکوم به قصاص در قم از اجرای حکم رهایی یافت

قم- رئیس کل دادگستری استان قم از بخشش یک جوان محکوم به قصاص در قم با اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم از بخشش جوان محکوم به قصاص، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام خبر داد و گفت: حکم قصاص نفس برای جوان ۲۳ ساله‌ای که دو سال پیش مرتکب قتل عمد شده بود، پس از تأیید دیوان عالی کشور، در آستانه اجرا قرار گرفته بود.

وی افزود: در راستای سازش و اصلاح ذات‌البین، با تلاش‌های بی‌وقفه مقامات قضائی، خیّران، ستاد دیه استان و خانواده محکوم برای جلب رضایت اولیای دم، سرانجام آنان در تأسی به فرهنگ عاشورایی و به عشق امام حسین علیه‌السلام و شهدای کربلا، به‌ویژه حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام، از اجرای قصاص گذشتند و به این جوان فرصت زندگی دوباره بخشیدند.

