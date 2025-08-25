یک محکوم به قصاص در قم از اجرای حکم رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم از بخشش جوان محکوم به قصاص، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام خبر داد و گفت: حکم قصاص نفس برای جوان ۲۳ سالهای که دو سال پیش مرتکب قتل عمد شده بود، پس از تأیید دیوان عالی کشور، در آستانه اجرا قرار گرفته بود.
وی افزود: در راستای سازش و اصلاح ذاتالبین، با تلاشهای بیوقفه مقامات قضائی، خیّران، ستاد دیه استان و خانواده محکوم برای جلب رضایت اولیای دم، سرانجام آنان در تأسی به فرهنگ عاشورایی و به عشق امام حسین علیهالسلام و شهدای کربلا، بهویژه حضرت علیاکبر علیهالسلام، از اجرای قصاص گذشتند و به این جوان فرصت زندگی دوباره بخشیدند.
نظر شما