لزوم مدیریت نسل سوم شپشک‌ها در باغات کیوی گیلان

رشت - رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر ضرورت مدیریت به موقع نسل سوم شپشک‌ها در باغات کیوی به ویژه در باغات صادراتی: گفت نیمه شهریورماه زمان کلیدی برای مقابله با این آفت است.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و شرایط آب و هوایی استان، پوره‌های نسل سوم شپشک‌ها از نیمه شهریورماه از زیر سپر خارج خواهند شد و زمان بسیار محدودی برای کنترل آنها وجود دارد. این موضوع اهمیت مدیریت به موقع را دو چندان می‌کند.

وی افزود: زمان دقیق مبارزه در هر شهرستان از طریق واحد حفظ نباتات اعلام خواهد شد و توصیه ما این است که باغداران قبل از شروع عملیات مبارزه نمونه‌برداری کنند تا از خروج بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پوره‌ها اطمینان حاصل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به مشخص بودن محل استقرار این آفت ادامه داد: پوره‌های سپردار آجری رنگ، معمولاً در محل دمبرگ و نزدیک یا روی میوه مشاهده می‌شوند بهترین روش برای از بین بردن آنها پاک کردن با گونی کنفی یا استفاده از لکه‌گیری با صابون‌های حشره‌کش و سموم توصیه شده از سوی سازمان حفظ نباتات است.

محمدی تصریح کرد: مبارزه باید به صورت کامل از قسمت زیرین درختان انجام شود و بهترین زمان آن، اوایل صبح یا عصر است لذا تاکید می‌کنیم به دلیل حساسیت درختان کیوی، از مصرف روغن‌های امولسیون شونده و سموم غیرمجاز به شدت خودداری شود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جوی گفت: اطمینان از عدم بارندگی حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از مبارزه یکی از نکات کلیدی است که باغداران باید رعایت کنند تا اثربخشی سم‌پاشی حفظ شود.

محمدی گفت: باغداران عزیز باید با پیروی از توصیه‌های کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و همچنین دستورالعمل‌های صادر شده از سازمان حفظ نباتات کشور، عملیات مبارزه را به موقع و دقیق انجام دهند. تأخیر در این امر می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن مبارزه و آلودگی میوه‌ها شود.

وی تاکید کرد: مدیریت صحیح نسل سوم شپشک‌ها نه تنها سلامت محصول را حفظ می‌کند بلکه نقش مهمی در تضمین کیفیت و بازارپسندی کیوی، به خصوص در باغات صادراتی دارد.

